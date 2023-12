Simona Izzo: “Ho avuto una depressione bipolare, Ricky Tognazzi mi ha salvata” Simona Izzo si racconta in un’intervista in cui ripercorre la sua vita privata, segnata dalla depressione, dall’incontro con Ricky Tognazzi: l’uomo della sua vita. Non mancano, però, riferimenti ad altri amori, come quello con Antonello Venditti e Maurizio Costanzo.

In una lunga intervista al Corriere della sera, Simona Izzo ha parlato dei suoi amori, il più grande di tutti Ricky Tognazzi, di cui si è innamorata all'istante e che le è stato accanto nei momenti più difficili della sua vita. La produttrice parla anche dei suoi prossimi progetti, quello di scrivere un film su Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, per raccontare la sua vita: "Una grande storia d’amore la loro. L’ho scritta ispirata da un libro di Felice Cavallaro, che si intitola appunto “Francesca”. Cominceremo a girare nel 2024″.

La storia con Ricky Tognazzi

Una vita, quella di Simona Izzo, che non le ha risparmiato sofferenze, anche per lunghi periodi, ma dalla quale è saputa venir fuori con il supporto di chi l'ha sempre amata: "Ho sofferto tanto, sono stata molto infelice. Una depressione bipolare che mi ha fatto passare metà della mia vita a letto. Per fortuna ho trovato Ricky". Tognazzi, l'uomo della sua vita, l'unico che dice di poter annoverare in questa ‘categoria' insieme a suo figlio e suo padre:

Stiamo insieme da trentotto anni. È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente, non è facile trovare un uomo accudente. Quando ero depressa e stavo a letto tutti, a cominciare da mia madre, mi avevano sempre esortato ad alzarmi. Ricky invece si sdraiava nel letto insieme a me. Ma ha sopportato anche le mie fasi maniacali: volevo scrivere, fare, lavorare, viaggiare. E lui mi accompagnava.

Si sono conosciuti in un momento particolare, per entrambi, ma evidentemente era destino che stessero insieme: "Era il 1986 e dovevo fare il mio primo film. Si intitolava “Parole e baci”, un tv movie al quale lavoravo con la mia gemella Rossella. È stato Berlusconi che mi ha fatto fare questo film. L’ho scelto per recitare nel film. Mi ricordava mio figlio, aveva lo stesso sguardo di mio figlio Francesco. Mi sono innamorata di Ricky all’istante, un colpo di fulmine". Izzo racconta, però, che per l'attore si è trattato di un innamoramento più lento: "

Ci ha messo un po’di più. Aveva anche una storia in atto con Flavia con la quale adesso io mi diverto molto, lavoriamo anche insieme, lei è una segretaria di edizione. Io invece ai tempi di quel film ero libera. Avevo divorziato da Antonio, chiuso una storia con Maurizio.

Simona Izzo e Maurizio Costanzo

Gli amori con Antonello Venditti e Maurizio Costanzo

Antonio sarebbe Antonello Venditti, padre di suo figlio Francesco. Tra loro non c'è più interazione: "Non abbiamo rapporti. Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio". Il cantante avrebbe voluto festeggiare in solitaria l'evento, ma Simona Izzo non era d'accordo, convinta del fatto che certi momenti vadano condivisi, quando gli si chiede perché Venditti si sia comportato in questo modo risponde: "Forse ha del rancore. O più probabilmente un senso di colpa. Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita. Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati. Molti mariti fanno così. Maurizio è arrivato subito dopo". Per Maurizio, invece, intende Costanzo con il quale però c'è stato un sentimento passeggero:

Non è stata così incisiva la nostra storia. Lui è tra le persone della mia vita che ho conosciuto e a cui ho voluto bene. Diciamo che io e Maurizio ci siamo dati una mano a vicenda. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io venivo da una separazione, lui era in un momento difficile della sua vita.