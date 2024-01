Sharon Stone svela gli incontri horror su Tinder: “Uso l’app per trovare l’amore, non per sesso” Un criminale, un uomo dipendente dall’eroina e mariti e fidanzati con il cuore infranto che chiedevano conforto: Sharon Stone racconta gli incontri su Tinder. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sharon Stone, in un'intervista rilasciata a The Times, ha svelato di essere su Tinder. L'attrice è decisa a trovare il vero amore, ma per il momento ha collezionato soprattutto incontri spiacevoli, tra cui un criminale e un uomo dipendente dall'eroina. Insomma, ha scoperto a sue spese come spesso un profilo online sia una versione edulcorata e corretta di ciò che si è nella vita reale. Sharon Stone, che oggi ha 65 anni, ha colto l'occasione per rimarcare ciò che non cerca da Tinder:

Non voglio andare su Tinder per trovare qualcuno con cui fare sesso. È così facile andare a letto con qualcuno, non c'è bisogno di andare su Tinder. Questo è l'anno in cui voglio innamorarmi.

L'incontro con un uomo dipendente dall'eroina

Sharon Stone ha raccontato di avere collezionato alcuni incontri tutt'altro che piacevoli. Un uomo era un criminale e un altro era dipendente dall'eroina: "La foto che mi aveva mandato era stata scattata almeno 20mila dosi prima". Quest'ultimo lo ha incontrato in un hotel a Los Angeles. Si sono seduti a un tavolo e mentre l'attrice ha chiesto al cameriere un bicchiere d'acqua, "lui ha preso un cocktail a base di assenzio o qualcosa del genere". Sharon Stone si è dileguata: "Mi sono alzata e ho detto: ‘Mi dispiace, non posso restare'".

Gli uomini che confidano le loro pene a Sharon Stone

Infine, in piena pandemia, Sharon Stone si è imbattuta in due uomini, con i quali la relazione è rimasta telefonica: "Per loro ero quasi una sorta di psicologa. A uno di loro, la moglie aveva detto di volere il divorzio. Avevano due figli piccoli. Stava facendo fatica a elaborare tutto questo. Un altro aveva rotto con la fidanzata. Lei era incinta ma si era rifiutata di sposarlo e aveva preferito abortire. Lui sembrava davvero innamorato di lei e l'ho aiutato ad affrontare questa situazione. In qualche modo, è stato gratificante per entrambi".