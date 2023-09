Roberto Ciufoli difende Pino Insegno: “Su di lui polemiche ingiustificate, studiate a tavolino” Roberto Ciufoli, che per anni ha affiancato Pino Insegno ne La Premiata Ditta, si schiera dalla parte del conduttore di Mercante in fiera e L’Eredità.

A cura di Daniela Seclì

Roberto Ciufoli ha rilasciato un'intervista al settimanale Vero, nella quale non solo ha ricordato i suoi trascorsi all'Isola dei famosi, ma ha anche difeso Pino Insegno da coloro che insinuano che sia raccomandato. L'attore ha evidenziato come il collega e amico di una vita abbia tutte le carte in regola per stare in Rai.

Roberto Ciufoli difende Pino Insegno

Non c'è intervista in cui Pino Insegno non debba rispondere della sua amicizia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni o si veda costretto a ricordare il suo curriculum per evidenziare come la conduzione de L'Eredità e del programma Mercante in fiera siano frutto del merito e non della raccomandazione. Roberto Ciufoli, per anni al fianco di Pino Insegno ne La premiata ditta, è intervenuto per dire la sua a riguardo:

Le polemiche sul suo ritorno in Rai trovo che siano ingiustificate e strumentali, soprattutto quando vanno a toccare non il merito di un artista, che può piacere o no, ma altro. Non accetto il fatto che questi detrattori mettano un punto interrogativo da dove Pino provenga, il suo passato parla, è storia. Sono polemiche studiate a tavolino e non vanno bene. Pino è un professionista, lavora con successo da 40 anni.

Roberto Ciufoli ricorda la sua esperienza all'Isola dei famosi

Roberto Ciufoli ha partecipato alla quindicesima edizione dell'Isola dei famosi, andata in onda nel 2021. L'attore, sulle pagine di Vero, ha ricordato che perse ben 17 chili: