Pino Insegno: “Raccomandato da Giorgia Meloni? Parla la carriera, sono figlio dell’affetto della gente” Dal 18 settembre e fino al 22 dicembre, Pino Insegno condurrà Mercante in fiera su Rai2. A partire da Capodanno, invece, sarà al timone de L’Eredità.

A cura di Daniela Seclì

Pino Insegno si prepara a tornare in tv. Lo attendono mesi carichi di impegni lavorativi. Il conduttore, a partire dal 18 settembre, terrà compagnia agli spettatori di Rai2 con il programma Mercante in fiera. E dall'1 gennaio 2024, condurrà L'eredità su Rai1. Il conduttore ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, tornando anche sulle polemiche che lo hanno visto suo malgrado protagonista.

Pino Insegno replica a chi lo considera raccomandato

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, è stato chiesto a Pino Insegno di replicare a chi lo considera "un raccomandato politico per la sua amicizia con Giorgia Meloni". L'attore e conduttore ha rimarcato la sua lunga carriera, che lo mette nella posizione di non necessitare di appoggi politici per essere ritenuto meritevole di avere un'occasione:

Per me parlano i numeri che ho fatto, la mia storia professionale, non le amicizie. Da quando ho iniziato a lavorare, saranno cambiati 12 governi, ma io sono figlio dell'affetto della gente, che ha un'arma potentissima: il telecomando. Poi ci sta di non piacere a tutti. Io sono della Lazio, magari a qualcuno della Roma non sto simpatico. Ma è una cosa sua, personale.

Pino Insegno condurrà Mercante in fiera e L'Eredità

Pino Insegno ha raccontato quali saranno le differenze tra la vecchia edizione di Mercante in fiera, proposta da Italia1, e quella che andrà in onda su Rai2 a partire dal 18 settembre e fino al 22 dicembre: "Lo rinnoverò. Sono più grande d'età, più esperto, più misurato. E ci saranno sorprese nelle carte: le aggiorneremo con nuove "figure" come l'influencer, il rapper, il TikToker, il boomer, nel segno dei tempi. E cambieremo la "Gatta nera" con una nuova danzatrice". E così, arriva a conclusione anche la polemica con Ainett Stephens. A Capodanno, Insegno prenderà le redini de L'Eredità: