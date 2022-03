Rita Rusic: “Dopo Pechino Express basta reality. Con Cristiano guardo la vita con occhi diversi” A Pechino Express 2022, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono “I Fidanzatini”, pronti ad affrontare la Rotta dei Sultani. L’attrice e produttrice cinematografica ha parlato di questa nuova avventura e del rapporto con il fidanzato, di 30 anni più giovane.

Attrice, produttrice cinematografica, ex concorrente del Grande Fratello e ora in gara a Pechino Express. Rita Rusic in questi anni non si è mai fermata. Adesso si è rimessa in gioco insieme al fidanzato Cristiano di Luzio, modello romano, nell'adventure show condotto da Costantino della Gherardesca. Sono "I Fidanzatini" e stanno affrontando un viaggio lungo La Rotta dei Sultani, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, l'ex attrice ha raccontato questa avventura (senza fare spoiler) e il legame con il compagno, a cui è legata dal 2020.

La scelta di partecipare allo show

Sono diversi i motivi che hanno spinto Rita Rusic a rimettersi in gioco a Pechino Express insieme al fidanzato: "Dopo due anni di Covid, limiti e chiusure, volevo prendere, partire, viaggiare. Volevo anche fare un'esperienza inedita con il mio compagno. E poi c'è la componente personale, il bisogno di pormi sempre nuovi obbiettivi e nuove sfide".

Un'avventura lunga oltre 700mila km, dalla Turchia fino agli Emirati Arabi Uniti, che ha comportato tanto stress e fatica per "I Fidanzatini", ma anche la scoperta di luoghi e culture nuove: "Sei in gara: ogni cosa devi farla ancora prima di pensarla. Lo stress continuo inizia al minuto zero e finisce quanto ti eliminano. Pochi colgono l'essenza del programma: il viaggio come apertura della mente, come scoperta dei propri limiti".

L'avventura in coppia con il fidanzato Cristiano

Accanto a lei, nella vita e a Pechino Express, c'è Cristiano Di Luzio. Modello, originario di Roma, è più giovane di 30 anni. Ma, come ha spiegato Rita Rusic, l'età è solo un numero e quello che conta è lasciarsi andare alle emozioni:

Non mi è mai importata l’età nemmeno quando stavo con persone molto più grandi di me. La vita è fatta di incontri, sbagli, alchimie, non di anagrafe e numeri. Sono una control freak ma ho capito che ogni tanto è bello lasciarsi andare, emozionarsi e vivere senza il freno a mano tirato.

In molti hanno pensato che la loro fosse una relazione "basata sull'attrazione fisica", ma non è così: "C'è un rapporto di affetto profondo. Con Cristiano mi sono riappropriata di cose che non vivevo da tempo. Guardo la vita con occhi diversi e sono felice".

Cristiano Di Luzio e Rita Rusic a cavallo durante Pechino Express

I primi momenti di tensione a Pechino Express

Nell'ultima puntata di Pechino Express tra "I Fidanzatini" ci sono stati i primi momenti di tensione. Complice la stanchezza, la strada ancora da percorrere e la necessità di trovare un posto in cui dormire, una battuta si è trasformata velocemente in un pretesto per litigare. A Cristiano non è andata già una frase di Rita Rusic riguardo una delle prime volte in cui, nel corso della loro relazione, hanno dormito insieme. Dopo essersi sfogati e presi del tempo per stare da soli, anche se per poco vista la gara da portare a termine, hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di non parlare più di quanto successo, determinati a portare a termine la tappa.

"Ho chiuso con i reality"

Per il futuro, Rita Rusic ha tanti progetti ma di una cosa è certa: "Con i reality ho finito. Adesso il mio ruolo è altrove". E se dovesse tornare in tv, ha un'idea ben precisa di come farlo: "Vorrei fare un programma folle e sopra le righe, magari con Victoria Cabello e Aurora dei The Jackal".