Ricciarelli: “Sapevo che tra Manuel e Lulù sarebbe finita, la rompicogl*oni aveva indovinato” Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip commentano la fine della storia d’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié.

A cura di Daniela Seclì

La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié è diventata argomento di dibattito tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, complice il settimanale Chi che ha chiesto ai gieffini di esprimere un parere a riguardo. Ecco le dichiarazioni più interessanti.

Il "ve l'avevo detto" di Katia Ricciarelli

Con una punta di ironia, Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno di rimarcare che più volte – già nella casa del Grande Fratello Vip – si era detta convinta che la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié non sarebbe durata:

"Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita. Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse e lei passava per la crocerossina innamorata".

Il retroscena di Alex Belli

In queste ore, Lulù Hailé Selassié ha raccontato tutti i retroscena della rottura con Manuel Bortuzzo. Alex Belli ha aggiunto un tassello. Quando Lulù è stata lasciata dal nuotatore, si trovava con lui: "Quando Manuel ha lasciato Lulù, lei era nel mio studio, nella Factory, mentre le scattavo alcune foto con le sue sorelle. L’ho vista sofferente, ma molto lucida. Lei è più grande e più forte di quanto pensiamo. […] Ho trovato singolare il modo che Manuel ha scelto per lasciare Lulù, tramite agenzia, ma ha detto la verità: “Non siamo riusciti a portare la nostra relazione fuori dalla realtà parallela del GF VIP”".

I motivi della rottura secondo Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha una bella amicizia sia con Lulù Hailé Selassié che con Manuel Bortuzzo. Quanto alla fine della loro relazione, ritiene che i motivi siano da ricondurre alla volontà di Manuel di concentrarsi su altre priorità: "Quello che so è che Manuel – per quanto per lui come per tutti sia importante l’amore – ha comunque altre priorità: non solo le Paralimpiadi, ma anche il provare a tornare a camminare. Posso supporre che, per essere arrivato a una decisione così, stia attraversando un momento nel quale non è tranquillo". E ha concluso:

"Non so se dipende da Lulù o da persone esterne: approfondirò nei prossimi giorni. Io so che Manuel vuole un gran bene a Lulù, ma so anche che lui soffre sia emotivamente, sia dal punto di vista fisico".

Manila Nazzaro trova ingiusto che Lulù accusi la famiglia di Manuel

Manila Nazzaro non ha nascosto il suo dispiacere alla notizia della rottura tra Manuel e Lulù, tuttavia trova ingiusto che la principessa etiope continui ad accusare il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo: "Ingiusto dare colpe a terzi o mettere in mezzo le famiglie così come ha fatto Lulù, parlando della famiglia di Manuel, persone perbene. Quando il cuore smette di battere, finisce l’amore. Stop".