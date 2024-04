Nel telefono di Michela Giraud: “Sono pazza dei Bnkr44 ma mi vedono come una zia” Fanpage.it ha spiato nel telefono di Michela Giraud, attrice e comica, regista di “Flaminia”, dall’11 aprile al cinema. I suoi artisti preferiti? “Ho i gusti musicali di una criminale”. Ammette di avere un debole per Noah Centineo e per i Bnkr44: “Li adoro, sono la fusione tra i Take That e i Gemelli Diversi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non riesco a vedere l'ultimo post salvato su Instagram, non riesco a vedere la mia ultima ricerca su Google, non riesco a fare nulla. È un disastro quest'intervista" scherza Michela Giraud mentre Fanpage.it cerca di spiare nel suo cellulare. Alla domanda su quale sia l'ultima canzone ascoltata, risponde con "1 thing" di Amerie. L'attrice, però, mette in guardia: "Diffida sempre da chi ti dice ‘mi piace la musica tutta', diffida da me. Io ho i gusti musicali di un criminale". Tra i gruppi più utilizzati su Whatsapp c'è "Keeping up with Girauds": "È con la mia famiglia ma i miei non mi rispondono". A proposito di "cotte", rivela: "Quanto è bono Noah Centineo! Quando ero ragazzina non volevo fare quella a cui piacevano i ragazzi con cui erano fissate tutte quante, ora sto recuperando. Io amo i Bnkr44 anche se non mi cagano. Sono la fusione dei Take That e dei Gemelli Diversi".

"Il mio sfondo? Paolo Sorrentino quando il Napoli ha vinto lo scudetto"

La triade degli sfondi del cellulare di Michela Giraud si alternano tra: la foto con la sua migliore amica Fabiola, uno scatto con sua nonna e sua sorella e Paolo Sorrentino quando il Napoli ha vinto lo scudetto. Fra gli sticker che usa di più su Whatsapp, quello di un suo scatto per Donna Moderna: "Un mio amico la chiama ‘l'orata al cartoccio' ma è una foto stupenda". Su Whatsapp ha un gruppo con le sue amiche di Balduina "Wicche", uno chiamato "Spices Girls", uno con i suoi amici di Milano e quello con la famiglia "Keeping Up With Girauds": "I miei non mi rispondono mai".

"Ho i gusti musicali di un criminale"

Su Instagram salva gli esercizi per contrastare la ritenzione idrica e l'alluce valgo, ma c'è anche spazio per le frasi motivazionali: "Se hai più di 30 anni devi sapere che sei ancora in tempo per avere la vita che desideri". Sul social ha una serie di storie in evidenza dedicate a Noah Centineo: "Quanto è bono, quando ero ragazzina non volevo fare quella a cui piacevano i ragazzi a cui andavano dietro tutte. Ora sto recuperando questa cosa dei ‘boni per ragazzine‘". Michela Giraud apprezza particolarmente la band dei Bnkr44: "Loro non mi cagano mai ma io li adoro. Sono la fusione dei Take That e dei Gemelli Diversi ma in salsa 2024. Li ho visti in un live ma mi hanno salutato come si saluta una zia". I suoi artisti preferiti sono: "Venditti, Baglioni, Renato Zero, Calcutta, gli Smashing Pumpkins, i Queen, Lady Gaga, Beyonce… Sono i gusti musicali di un criminale, passo dal pop al rock".