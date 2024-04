video suggerito

Marisa Bruni Tedeschi: "Carla e Valeria? Discutono sempre. Non ero assente, le ho educate alla libertà" Marisa Borini Bruni Tedeschi replica alle parole di Carla Bruni, che a Belve ha rivelato di aver avuto dei genitori assenti: "I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà". A proposito del rapporto tra Carla e Valeria, dice: "Sono orgogliosa delle mie figlie. Tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate".

A creare un po' di scompiglio in casa Bruni Tedeschi è stata Carla. L'ex modella e cantante, ospite a Belve, si lamentava che sua sorella – la regista Valeria Bruni Tedeschi – nei suoi film la dipingesse "come un'ubriacona": "Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia". Tempestive le scuse della sorella: "Penso che la vita sia più importante dei film e non mi è facile pensare che facendo un film io possa ferire o fare del male a una persona che amo". Ora nel dibattito si inserisce anche la madre Marisa Borini Bruni Tedeschi, in un'intervista rilasciata a La Stampa ammette che le due sorelle "Fanno delle grandi litigate" ma assicura che nella loro famiglia ci sono "discussioni, non rotture".

Marisa Bruni Tedeschi sull'accusa di essere una madre assente: "Ho educato i miei figli alla libertà"

Ospite nella trasmissione di Belve, Carla Bruni aveva ammesso di aver sofferto per aver avuto dei genitori assenti: "Dall’esterno sembra che io abbia avuto molto dalla vita, visto dall’interno ho avuto genitori buoni e affettuosi ma praticamente invisibili, talvolta non mi ricordo nemmeno i loro nomi". Un'accusa a cui Marisa Bruni Tedeschi replica appellandosi al concetto di libertà: "I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla". Racconta che quando Carla decise di partire per New York per fare la modella era preoccupata: "Mio marito mi disse: ‘Carla è una ragazza che non farà mai delle stupidaggini'". Ora si dice orgogliosa delle sue figlie e dei suoi nipoti.

Marisa Bruni Tedeschi: "Tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate"

"Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate. L’altro giorno Carla mi ha detto “sei stata bugiarda tutta la vita”. Le ho risposto “perdonami, ma nella vita ho fatto anche altro" – dice a proposito del rapporto tra Carla e Valeria – Fa ridere, no? Dopo due ore, siamo di nuovo lì, a cercarci, a fare la pace. Capita nelle famiglie". Marisa Bruni Tedeschi approva "l'essere un po' critici" nei confronti della famiglia : "Valeria la chiamo il caporale, perché vuole dare sempre ordini a tutti. E parla a voce alta, anche quando lo fa con benevolenza".