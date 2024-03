Vannacci rivela: “Sono stato compagno di scuola di Carla Bruni” Viene fuori un ritratto sempre più privato del generale Vannacci che, nel nuovo libro “Il coraggio vince”, racconta: “La scuola italiana si è rivelata eccitante. Carla Bruni è stata mia compagna di scuola dalle elementari fino alle medie”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Roberto Vannacci si racconta nel suo ultimo libro "Il coraggio vince" edito da Piemme. All'interno, in un estratto pubblicato da Dagospia, apprendiamo che ha avuto amicizie importanti in giovane età: "Sono stato compagno di scuola di Carla Bruni dalle elementari alle medie". E proprio sulla scuola italiana ha detto: "Era un ambiente eccitante con figli di manager facoltosi, imprenditori, diplomatici, talvolta emigrati per motivi di sicurezza". Ancora sull'ossessione per le persone di colore: "Avevo sei anni la prima volta che ne ho vista una".

Il racconto di Roberto Vannacci sulla scuola e l'amicizia con Carla Bruni

L'esperienza di Roberto Vannacci in una scuola di Ravenna fu, si legge nel libro, "eccitante". Era una scuola che aveva un ambiente multietnico: "C'era chi aveva passato tanti anni in Africa, chi in Marocco, chi in Sudamerica; nelle loro case si respiravano profumi sempre diversi e stimolanti. È proprio allora che ho cominciato a pensare alle differenze di lingua e cultura come a territori nuovi da esplorare".

Non è certo negando le differenze che si realizza l'integrazione, piuttosto valorizzandole all'interno di una cultura di riferimento. […] la qualità è il racconto delle differenze. Comunque sia, mi presento a scuola e grazie al lavoro straordinario della maestra di Ravenna capisco che me la caverò alla grande. La scuola italiana si rivela subito un ambiente eccitante da frequentare.

Poi il racconto su Carla Bruni:

Ci sono bambini di ogni provenienza geografica con diverse traiettorie di vita. Ci sono i figli di facoltosi imprenditori, manager e diplomatici, talvolta emigrati in Francia per motivi di sicurezza. È per esempio il caso della famiglia Bruni Tedeschi. Proprio così, Carla Bruni, futura modella internazionale e moglie del presidente Sarkozy, è stata mia compagna di scuola dalle elementari fino alle medie. Il padre era un importante industriale nel settore dei pneumatici, legato al gruppo Pirelli.