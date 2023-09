Manuela Arcuri: “Dopo la maternità sono pronta a tornare in tv, sarò ancora sexy e provocante” Dopo una lunga pausa per la maternità in seguito alla nascita del figlio Mattia, Manuela Arcuri è pronta tornare, in tv e al cinema, anche con un ruolo sexy e provocante. Al settimanale Chi, la nota attrice ha rivelato: “Per chi ama questo lavoro è un richiamo che non finisce mai. Sono sempre Manuela, solo che non ho 20 anni”.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Manuela Arcuri è pronta a tornare. Dopo una lunga pausa per la maternità, per dedicarsi al figlio Mattia, la nota attrice ha deciso di ricominciare a recitare, per il piccolo e grande schermo. Non perderà la sua immagine di donna sensuale, ma si trasformerà adattandosi alla nuova fase della sua vita. "Sono sempre Manuela, solo che non ho 20 anni", ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi.

Manuela Arcuri e il ritorno in tv

Da quando nel 2014 è nato il figlio Mattia, le apparizioni in tv di Manuela Arcuri sono diminuite, fino a scomparire del tutto. Da circa 10 anni, non recita in un film o una serie tv, come ha raccontato lei stessa tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini: "A livello di fiction il mio lavoro è stato rallentato, questo è innegabile". Una decisione dettata dall'essere diventata mamma e dal volersi prendere cura del figlio Mattia:

Per chi ama questo lavoro è un richiamo che non finisce mai, ti manca proprio recitare, respirare quell'atmosfera. Quando è nato Mattia, ho volutamente smesso di lavorare perché avere un figlio era un sogno e, quando sono riuscita a realizzarlo, ho scelto di dedicarmici completamente.

Ora però, Arcuri è pronta a rimettersi in gioco e fa sapere di avere diversi progetti in fase di lavorazione, sia film che fiction, italiane e straniere:

Sono più progetti ancora in fase di definizione ma pronti a partire. C'è una produzione per il cinema in collaborazione con la Spagna, un film horror che si intitola Beautiful Girls, in cui avrò il ruolo di una donna molto cattiva, malvagia, quasi diabolica. Una miniserie per la tv, poi un film in coproduzione con Malta intitolato Il principe azzurro non esiste.

Foto dal settimanale Chi

"Tornerò con un ruolo sexy e provocante"

Tra le nuova produzioni a cui Manuela Arcuri prenderà parte, ce n'è una in cui vestirà i panni di un personaggio sexy e provocante. Un'immagine a cui è stata associata per moltissimi anni, che oggi non rinnega ma che ha comunque ridimensionato:

Gli anni anni passano, si cresce e si cambia e oggi sono una tipologia di donna differente, non si può continuare per tutta la vita a fare le ventenni. Quel ruolo lì, oggi, non potrei più farlo. Questo però non vuol dire che rinneghi quel periodo là. Sono sempre Manuela, solo che non ho 20 anni.

L'attrice ha confessato di essersi un pò "autocensurata" da quando è nato il figlio Mattia, ma è sempre stata "una mia scelta naturale e spontanea". Il marito Giovanni Di Gianfrancesco, non l'ha mai giudicata per il suo passato: "Sa perfettamente chi ha accanto e il lavoro che faccio. Non mi ha mai messo paletti e per questo l'ho sposato". Quanto all'idea di rifare un calendario in cui posa nuda: "Credo proprio di no, perlomeno non così succinto".