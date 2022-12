Manager di Sarah Altobello: “Ufficializzi la nostra storia, Attilio eccede con le fantasie sessuali” Tony Toscano, manager di Sarah Altobello, esce allo scoperto raccontando a Fanpage.it il suo rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip: “La amo, ma ufficializzare il nostro rapporto dipende da lei”.

A cura di Stefania Rocco

Resta alta l’attenzione del pubblico sulla figura di Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip. Merito del “flirt”, mai consumatosi, con Attilio Romita che ha provocato la rabbia di Mimma Fusco, compagna del giornalista. Ma un’altra persona, fino a oggi rimasta nell’ombra, starebbe soffrendo per quel legame. Si tratta di Tony Toscano, agente della showgirl pugliese e, da quello che lascia intendere nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, suo compagno non ufficiale. Della figura di Tony e del suo impatto sulla vita di Sarah si era già parlato nel 2019, all’epoca in cui la soubrette aveva partecipato all’Isola dei famosi. Anche in quel caso, tante domande e nessuna risposta: Sarah aveva ammesso il legame particolare con Tony, senza però ufficializzare il loro rapporto. Proviamo a fare chiarezza, anche alla luce di quanto accaduto in questi giorni nella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oltre che manager di Sarah Altobello, è anche il suo compagno?

Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013.

Che intende per “amore particolare”?

Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature. Essere un po’ presi o innamorati di una persona che ti mette mette di buonumore fa solo bene. La sua allegria all’interno della Casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare.

Proprio in questi giorni, Sarah è finita nell’occhio del ciclone per il flirt con Attilio Romita.

Non è un flirt. Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. “Tesò”, perché lei mi chiama così, “nella Casa vado a giocare”.

Ci è rimasto male?

Sì, ma più che altro perché il “signor mezzobustino” Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali.

Ricordavo di averla vista in tv dopo la partecipazione di Altobello all’Isola dei famosi. Già all’epoca si parlava di lei come del suo compagno ma Sarah ha sempre tergiversato. Proviamo a chiarire: non siete fidanzati, nel senso stretto del termine, ma c’è un legame fisico tra voi?

Diciamo che i legami non hanno una fisicità. Hanno un effetto astrale che può andare da un rapporto fisico a un amore costruito nel tempo, che ti entra nel cuore e a cui tieni tanto.

Come con il proprio migliore amico, insomma.

Il migliore amico rimane sempre migliore amico. Il rapporto tra uomo e donna resta diverso, potrebbe sfociare in una grande relazione, in un matrimonio…

Sarah Altobello e Tony Toscano

Sta chiedendo a Sarah di sposarla?

Non le ho chiesto di sposarmi. È lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me. Sarah deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. C’è tempo per chiederglielo.

Beh, vi conoscete da 10 anni.

Dal 2013.

Nel 2013, Sarah aveva 25 anni. Lei quanti anni ha?

Io sono un evergreen, l’età non la dico, è quella che mi danno. Sono uno sportivo, seguo una dieta sana, mi piace fare le cose che mi tengono in forma. Sono un uomo agée come piace a lei.

Guardandola, vedo un uomo talmente innamorato da fare un passo indietro per permettere alla propria compagna di cogliere ogni occasione di carriera possibile. Sbaglio?

È vero.

Perché non ufficializza il vostro rapporto?

Non dipende da me, per fare le cose bisogna essere in due. È Sarah che dovrebbe dire…Ma se ci avete fatto caso, quando è passato l’aereo per lei sopra la Casa ha detto delle cose importanti. Ha parlato di me come del suo “tesoro”, della sua “comfort zone”. Ma è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto che lei si decida. Un giorno.

Una foto pubblicata sul profilo Instagram do Tony Toscano

Sarah come motiva la decisione di mantenere questo vostro legame sul filo del rasoio?

Sarah è una brava ragazza a cui voglio bene tantissimo. Aveva dei sogni nel cassetto che io, col mio lavoro di tanti anni, la mia esperienza, i miei rapporto di alto livello e la mia professionalità, sono riuscito a esaudire. Quello che desiderava – Isola, Grande Fratello – è lì. Le piace mettersi in evidenza, è solare. Quello che fa nella Casa, lo fa anche a casa. Canta e balla già da quando si alza al mattino. Una eterna bambina.

Con il fatto di sapere com’è Sarah quando si alza al mattino intende suggerire che dormite insieme? O almeno nella stessa casa?

(Attende qualche istante prima di rispondere, ndr) Vabbè, quando viene a Milano non è che non la vedo.

Viene a casa sua?

Sì.

Se Sarah dovesse invaghirsi di un uomo nella Casa, cosa sarebbe del vostro rapporto?

L’ho già scritto a Sarah. “Continua a divertirti ma, ti prego, non andare oltre”.

Se dovesse capitare?

Ci rimarrei male. Molto male.

È mai capitato a lei o a Sarah di avere altre relazioni in questi 10 anni?

Da parte mia no, non c’è mai stata un’altra persona all’infuori di Sarah.

Il primo incontro tra Sarah Altobello e Tony Toscano risale al 2013

Chiederà di incontrarla mentre è al GF?

Mi piacerebbe. Mi mancano le sue continue telefonate, sentire la sua voce. Sarah mi chiama tutti i giorni. La sua frase tipica è: “Tesò, non chiamarmi tu. Ti chiamo io” (ride, ndr). Io non la chiamo mai.

Perché le chiede di non chiamare?

È un gioco, è come giocare. Io le rispondo che tanto già lo so che mi chiama lei.

È molto innamorato?

Sì.

E crede che Sarah sia innamorata quanto lei?

Non lo so. Però mi vuole tanto bene. Mi dice sempre che non può fare a meno di me. Può darsi che nel suo cuore ci sia un posticino anche per me.

Premerà affinché Sarah ufficializzi il vostro rapporto?

Mi piacerebbe tanto che lei nella Casa dicesse queste cose qui, sarei l’uomo più felice del mondo, ma non posso forzare la mano a una persona. Deve essere lei a decidere.