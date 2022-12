GF Vip, Sarah Altobello raggiunge Attilio Romita nel letto e lo bacia Sarah Altobello e Attilio Romita si sono baciati nella casa del GF VIP prima di andare a dormire. Il commento della compagna del giornalista, Mimma Fusco: “Schifo, mi viene il vomito”.

A cura di Gaia Martino

La liason tra Attilio Romita e Sarah Altobello fa passi da gigante nonostante il giornalista abbia fuori una compagna, Mimma Fusco, che due giorni fa lo ha scaricato su Twitter. Nelle ultime settimane il concorrente del Grande Fratello Vip si è accorto di provare un interesse particolare per Sarah Altobello e dopo la confessione ad Antonino Spinalbese – "La porterei con me nel Van" – si è avvicinato ancora di più alla sua inquilina. Ieri sera per darsi la buonanotte i due Vip si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Il video del bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello

Attilio Romita e Sarah Altobello non nascondono più l'interesse che provano l'uno per l'altra e ieri sera, prima di andare a dormire, si sono scambiati un bacio sulle labbra. Il giornalista era già a letto quando si è avvicinata la sua inquilina per augurargli la buonanotte: lo ha abbracciato prima di dargli un bacio. Il video ora circola su Twitter ed ha raggiunto anche la compagna del concorrente, Mimma Fusco, che ha commentato.

Il commento della compagna di Romita, Mimma Fusco

Mimma Fusco da circa due giorni è tornata ad essere attiva sul suo profilo Twitter per seguire l'evolversi della liason tra il compagno e Sarah Altobello. È tornata così a twittare e in queste ore sta commentando senza sosta gli affettuosi gesti che si scambiano i due Vip. "Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui", le sue parole ieri. L'imprenditrice pugliese non credeva che il fidanzato potesse mancarle di rispetto, la loro storia d'amore è nata oltre 7 anni fa e potrebbe chiudersi proprio ora.

"Fai schifo" ha scritto stamattina tra i commenti di un video nel quale il giornalista scherza con la sua inquilina. Ma pochi minuti fa ha beccato anche il video del primo bacio, "Vomito" è stata la prima reazione, poi il commento: "Spessore e cultura ineccepibile".