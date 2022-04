La fantastica storia di Vincenzo Mollica e Rosa Maria a Domenica In Vincenzo Mollica è un uomo di una grazia e di una bellezza quasi commovente. La sua storia con Rosa Maria, la sua carriera, raccontata a Mara Venier.

Questa è una fantastica storia. La storia dell'amore di una vita. Una storia fatta di sacrifici e soprattutto di tanti sorrisi, sommersi dall'arte e per l'arte. È la storia di Vincenzo Mollica e di sua moglie Rosa Maria, grandi ospiti della puntata odierna di Domenica In. Il giornalista della Rai ha scritto pagine e pagine di storia del giornalismo all'interno del servizio pubblico di spettacolo, costume e società. Da ormai due anni ha interrotto il suo lavoro a causa del diabete, del glaucoma e del morbo di Parkinson, che lui non ha mai nascosto di definire come "tre figli di mign…". Rosa Maria è la moglie che è al suo fianco da cinquant'anni. Hanno una figlia, che si chiama Caterina.

L'intervista di Mara Venier

Ospiti di Mara Venier, Vincenzo Mollica e Rosa Maria hanno parlato del loro amore ma hanno anche saputo scherzare sulle stimolazioni di Mara Venier che ha chiesto a Vincenzo Mollica: "Ma tu non litighi mai con nessuno?". E la risposta di Vincenzo Mollica è da applausi: "Perché mi sono sempre riservato la facoltà di poterli mandare a fanc…". Nel dettaglio, invece, riguardo la storia con sua moglie spiega lei di non essere mai stata gelosa di lui perché non gliene ha mai avuto motivo: "Non sono mai stata gelosa, davvero". Questa invece è stata la risposta di Vincenzo Mollica, molto tenera:

Stiamo insieme da 50 anni ed ha avuto la pazienza di stare con me e di darmi il regalo più bello, nostra figlia. Io e Rosa Maria ci siamo messi insieme cinquant'anni fa dopo un concerto di Giorgio Gaber. Quando siamo andati ad incontrarlo glielo dissi e lui disse ‘si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa."

Un bel momento di televisione

È stato un bel momento di televisione. Vincenzo Mollica è un uomo di grande grazia, di bellezza e umorismo, un animo puro e buono. Vederlo celebrato nella Domenica In di Mara Venier, fa star bene al cuore.