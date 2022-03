Vincenzo Mollica premiato da SIAE: “Sono commosso, ormai vedo poco ma mi sembrate giovani e belli” Vincenzo Mollica ha ricevuto da SIAE il Microfono d’Oro. Il giornalista si è commosso ascoltando le parole di affetto e stima di colleghi e amici.

A cura di Daniela Seclì

SIAE ha consegnato a Vincenzo Mollica il Microfono d'Oro, un omaggio alla sua carriera giornalistica. Da oltre 40 anni, racconta agli italiani i personaggi come solo lui sa fare. Alla cerimonia erano presenti anche Mara Venier, Mario Lavezzi, Gigi D'Alessio, Monica Maggioni e Clemente Mimun. Nel consegnargli il premio, il Presidente Giulio Rapetti Mogol ha commentato:

"Voglio dire che gli angeli, prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone. Per me è un onore consegnarti questo Microfono d'Oro, perché tu lo meriti come nessuno".

La commozione di Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica ascoltando le parole di Mogol e degli amici giunti per celebrarlo, non ha nascosto la sua commozione: "Mi sono commosso, lo devo confessare. Mi sono veramente commosso, perché tutte le vostre parole vanno dirette al cuore senza mediazioni, finzioni, parodie. Tutti diretti, tutti belli, un bel momento. Io ormai vedo poco, ma vi vedo tutti giovani, belli e magri. Grazie Giulio, grazie Gaetano, grazie Siae". Il direttore generale Gaetano Blandini, allora, ha spiegato la motivazione di quel premio e ha rimarcato una volta di più quanto Mollica lo meriti: "Un premio a chi tanto fa e tanto ha fatto per promuovere la cultura popolare: tu lo hai fatto a livelli eccellenti. Ti siamo grati".

Le parole di Mara Venier e di Gigi D'Alessio

Anche Mara Venier e Gigi D'Alessio hanno preso la parola per esprimere il loro affetto e la loro stima a Vincenzo Mollica. La conduttrice di Domenica In ha dichiarato: "Io ti voglio dire grazie per tutto quello che mi hai regalato in tanti, tanti anni". Poi, è intervenuto anche Gigi D'Alessio: "Vincenzo ha saputo dare il giusto valore a tutto quello che abbiamo fatto, ha messo il turbo alla nostra arte". Bellissime parole anche da parte di Monica Maggioni: "Ho vissuto con lui ogni giorno al Tg1. È stato un lungo percorso, e ogni cosa che continua a fare con noi è sempre il nostro pezzo migliore che torna a casa".