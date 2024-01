Isabella Rossellini oggi: “Mi alzo alle 5 e mi occupo delle capre, pecore e anatre della mia fattoria” La diva del cinema gestisce una fattoria a 100 chilometri da New York. Si prende cura di 150 pecore, 10 capre, 20 anatre e 10 arnie di api. Il racconto in un’intervista rilasciata a Oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Isabella Rossellini racconta sulle pagine del settimanale Oggi la sua nuova vita nella fattoria che gestisce a cento chilometri da New York. La diva del cinema, figlia di Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini, si occupa di 150 pecore, 10 capre, 20 anatre e 10 arnie di api. Isabella Rossellini è laureata in Etologia.

Isabella Rossellini gestisce una fattoria

Sulle pagine del settimanale Oggi, Isabella Rossellini ha raccontato: "Mi sveglio verso le 5 e mi occupo dei miei heritage breeds, esemplari di razze ereditarie in via di estinzione. Le piccole fattorie come la mia contribuiscono a mantenere la biodiversità. Se sono vegetariana? No, ma non riesco a mangiare le galline della mia fattoria che conosco da quando erano pulcini. E la carne la compro solo da aziende piccole, dove posso controllare le pratiche di allevamento". Oggi il suo lavoro di attrice le permette di coprire le spese che la fattoria comporta:

Il mio lavoro di attrice mi permette di finanziare la fattoria. Quando l’ho aperta pensavo di non aver più lavoro nel cinema, invece adesso arrivano tanti bei progetti. Mia mamma me lo aveva detto: noi attrici sui 50 anni lavoriamo meno, ma quando diventiamo vecchie si ricomincia.

Come è nata l'idea di laurearsi dopo i 60 anni

Isabella Rossellini ha conseguito una laurea in Etologia a 66 anni. A spingerla a perseguire questo obiettivo è stato il suo interesse sincero nei confronti degli animali: "Mi chiedevo se fossero capaci di pensare o avere sentimenti come noi". Ha ricordato che il primo animale di cui si è presa cura è stato un cagnolino maltese che le regalò la madre Ingrid Bergman "quando feci l'appendicite". Pur avendo solo cinque anni, se ne prese cura con dedizione:

Avevo 5 anni e me ne sono sempre occupata, lo nutrivo, lo portavo fuori, lo spazzolavo. A 14 anni invece papà, Roberto Rossellini, mi diede il libro di Konrad Lorenz L’anello di Re Salomone sull’etologia: aveva capito che quella era la mia passione.