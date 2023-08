Il compagno di Kaley Cuoco: “Non sapevo che fosse Penny di The Big Bang Theory”, come l’ha scoperto Tom Pelphrey si è raccontato in un’intervista rilasciata a WMagazine. L’attore ha svelato candidamente che non aveva mai visto The Big Bang Theory, dunque non aveva idea che la sua compagna fosse l’amatissima Penny.

A cura di Daniela Seclì

Tom Pelphrey si è raccontato in un'intervista rilasciata a WMagazine. L'attore è il compagno di Kaley Cuoco, l'amatissima Penny di The Big Bang Theory. Pelphrey ha dichiarato di non aver mai visto la serie, dunque è rimasto spiazzato quando ha notato che il compagno di sua madre si rivolgeva alla sua fidanzata chiamandola Penny anziché Kaley.

Il compagno di Kaley Cuoco non ha mai visto The Big Bang Theory

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Tom Pelphrey se abbia mai guardato la serie dei record The Big Bang Theory. L'attore, senza alcuna esitazione, ha replicato: "Mai". Ha scoperto del passato televisivo di Kaley Cuoco solo dopo averla presentata a sua madre. Il compagno della donna, infatti, continuava a chiamarla Penny:

È un dato di fatto. Quando ho portato per la prima volta Kaley in New Jersey per presentarla alla mia famiglia e ai miei amici, il compagno di mia madre – che a quanto pare era un fan di The Big Bang Theory – era lì e continuava a chiamarla Penny. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Così, ho preso da parte Kaley e le ho detto: "Mi dispiace, non capisco perché ti stia chiamando Penny". E lei mi ha spiegato: "È il mio personaggio in The Big Bang Theory". Non ne sapevo niente. Poi, ho visto qualche episodio con lei e devo dire che era fantastica.

Perché Tom Pelphrey non sapeva che Kaley Cuoco fosse Penny

Appare quasi inverosimile che Tom Pelphrey non abbia mai sentito parlare della serie The Big Bang Theory, ma l'attore ha assicurato che è così e ha spiegato: "Vivo in una caverna. Prima di incontrare Kaley, vivevo su una strada sterrata, in mezzo ai boschi, senza troppo Wi-Fi. È stata Kaley a portarmi nei tempi moderni". Lo scorso aprile, Kaley Cuoco ha annunciato di essere diventata mamma di Matilda Carmine Richie, prima figlia con il compagno Tom Pelphrey. L'attore ha raccontato: