Kaley Cuoco di The Bing Bang Theory è diventata mamma: è nata la prima figlia con Tom Pelphrey È nata la prima figlia della coppia di attori Kaley Cuoco e Tom Pelphrey. Il 30 marzo hanno dato il benvenuto a Matilda Carmine Richie, “la nuova luce della nostra vita!”, le parole su Instagram a corredo delle foto di famiglia.

A cura di Gaia Martino

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Matilda Carmine Richie. Ieri con un post su Instagram l'attrice nota per aver interpretato il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, ha dato il benvenuto al bebé: "La nuova luce della nostra vita".

L'annuncio della nascita della prima figlia, Matilda Carmine Richie

Su Instagram i neo genitori Kaley Cuoco e Tom Pelphrey hanno presentato la loro prima figlia Matilda Carmine Richie, nata il 30 marzo 2023. Entrambi hanno scritto parole d'amore per la piccola a corredo di diverse immagini della famiglia: "Vi presentiamo Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce della nostra vita! Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo. Grazie ai medici, alle infermiere, alla famiglia e agli amici che ci hanno aiutato immensamente negli ultimi giorni. Siamo benedetti oltre ogni immaginazione. Tom Pelphrey, non pensavo di potermi innamorare ancora di più di te, ma l'ho fatto", le parole della neo mamma.

"Tu sei l'anima dell'universo. E il tuo nome è Amore". -Rumi. Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine per questo miracolo. Eternamente grato per la forza e il coraggio della mia anima gemella e migliore amica Kaley Cuoco. Sei incredibile", la didascalia del papà.

L'amore tra Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

Si sono conosciuti sul set della prima stagione di Ozark, la serie tv su Netflix, e da lì è stato amore a prima vista: così raccontò l'attrice nota per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory che non appena lo conobbe capii che sarebbe diventato lui l'uomo della sua vita. "Come se gli angeli avessero iniziato a cantare, ho pensato "Alleluia". È stato magico, perfetto". L'attrice aveva da poco chiuso il matrimonio con Karl Kook: nel 2021 è nata la storia con Tom Pelphrey, padre della sua prima figlia nata tre giorni fa.