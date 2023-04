The Big Bang Theory, in arrivo una nuova serie: cosa sappiamo dello spin-off Buone notizie per chi ha amato l’universo di The Big Bang Theory. Chuck Lorre è a lavoro su una nuova serie.

A cura di Daniela Seclì

In arrivo uno spin-off tratto da The Big Bang Theory. Una bellissima notizia per chi ha amato la serie dei record con protagonisti la frizzante Penny e gli scienziati Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz, Raj Koothrappali, Bernadette Rostenkowski, Amy Farrah Fowler.

L'annuncio sulla nuova serie spin-off di The Big Bang Theory

L'annuncio è stato dato al Warner Bros. Discovery’s press day dove sono state annunciate le novità in arrivo in streaming. Tra queste anche una nuova serie tratta dall'universo di The Big Bang Theory, che sarà proposta da Max, la piattaforma nata dall'unione di HBO Max e Discovery+. Chuck Lorre, che si è occupato della scrittura di The Big Bang Theory e dello spin-off Young Sheldon, si occuperà anche di questa nuova serie. Il progetto è in fase iniziale.

Cosa sappiamo dello spin-off di The Big Bang Theory

Come precisato, il progetto è ancora in fase iniziale, dunque al momento ci sono pochissime notizie a riguardo. Durante la conferenza stampa, infatti, non è stato svelato alcun dettaglio sulla trama e sui personaggi che la popoleranno. Rivedremo gli attori Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco? Variety ha provato ad aggiungere qualche tassello in più. Secondo quanto riporta, il cast dovrebbe essere completamente rinnovato, mentre i volti storici dell'amatissima serie potrebbero comparire come guest star. Dunque, per coloro che hanno amato The Big Bang Theory e sono impazienti di riassaporare quell'atmosfera, non resta che attendere le prossime settimane. Alla luce dell'entusiasmo con cui è stata accolta la notizia di una nuova serie, di certo saranno forniti ulteriori dettagli. Intanto, è in arrivo anche una nuova serie su Harry Potter, che sarà composta da sette stagioni. Anche in questo caso il cast sarà completamente rinnovato.