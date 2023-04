Stranger Things avrà degli spin off, in programma una serie animata e uno spettacolo teatrale Stranger Things avrà degli spin-off. Stando a quanto hanno rivelato i creatori, i Duffer Brothers, sarebbe in programma la realizzazione di una serie animata e di uno spettacolo teatrale ispirato alla storia principale.

A cura di Elisabetta Murina

Il fenomeno Stranger Things non si ferma. Dopo l'enorme successo delle prime quattro stagioni e una quinta in programma, Netflix ha deciso di sviluppare ulteriormente l'universo creato dai Duffer Brothers: ci sarà una serie animata e uno spettacolo teatrale ispirati alla serie. Al momento non si hanno informazioni precise riguardo lo spin off, ma è certo che si baserà sui cartoni animati che i produttori hanno sempre guardato da bambini.

Cosa sappiamo sulla serie animata spin off di Stranger Things

Stranger Things sta prendendo sempre più la direzione di un franchise. A dimostrarlo l'idea di sviluppare una serie animata, spin off della principale, ideata dai fratelli Duffer in collaborazione con Robles di Flying Bark, Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps, che al momento sarebbero in trattativa con Netflix. Per i produttori si tratta di una sorta di sogno che si realizza: "Abbiamo sempre sognato un'animazione di Stranger Things sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina con i quali siamo cresciuti. Vedere questo sogno diventare realtà è stato assolutamente elettrizzante". Al momento la trama e la data di uscita rimangono un mistero, ma è certo che "l'avventura continua".

Lo spettacolo teatrale prequel di Stranger Things

Tra i progetti dell'universo creato dai Duffer Brothers è stato annunciato anche uno spettacolo teatrale, dal titolo Stranger Things: The First Shadow. Si tratta di un prequel della storia raccontata nella serie, che dovrebbe debuttare nel West End di londra entro la fine dell'anno. Riguardo alla trama non si hanno ancora informazioni precise, anche se è certo che si baserà su un racconto originale dei produttori. I protagonisti potrebbero essere i personaggi Jim Hopper e Joyce, interpretati rispettivamente da David Harbour e Winona Ryder, in una versione più giovane rispetto a quella in cui il pubblico li ha conosciuti. Non solo: potrebbe anche esserci anche un approfondimento sulle origini di Vecna, durante la sua infanzia come Henry Creel.