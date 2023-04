Colin Farrell è The Penguin, il trailer della serie spin-off di The Batman Colin Farrell riprende il suo personaggio che estende la “The Batman Saga” di Matt Reeves in una serie spin-off che uscirà nel 2024. Ecco il trailer.

The Penguin ha il suo trailer ufficiale. Colin Farrell riprende il suo personaggio che estende la "The Batman Saga" di Matt Reeves in una serie spin-off che uscirà solo nel 2024. Per l'occasione, c'è anche l'annuncio della nuova piattaforma MAX che unisce HBO MAX e Discovery+. La serie riprenderà dalla fine di "The Batman", il film campione d'incassi uscito nel 2022, ma indagherà anche il passato del personaggio della DC Comics. In Italia, The Penguin dovrebbe arrivare su Sky/NOW.

The Penguin: episodi e trama

“The Penguin” si compone di otto episodi. Stando alle anticipazioni, The Penguin è pensato per essere sviluppato nell'arco di una singola stagione. Il ruolo di Colin Farrell, infatti, dovrebbe poi essere ripreso nel film successivo della saga di The Batman. Anche la trama di The Penguin riparte proprio dai fatti del film: dopo che L'Enigmista (Paul Dano) ha ucciso Carmine Falcone (John Turturro), il principale boss della mafia di Gotham City, ha messo in atto un attacco terroristico coordinato, lasciando il Pinguino a gestire i suoi affari nel caos di una città in subbuglio e con un vuoto di potere all'interno della criminalità organizzata di Gotham City.

Il cast di The Penguin

Il cast di The Penguin è di prima scelta: al fianco di Colin Farrell c'è Cristin Milioti nei panni della figlia di Carmine, Sofia Falcone; Michael Zegen nel ruolo del figlio di Carmine, Alberto Falcone. Clancy Brown è Salvatore Maroni. Nel cast anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes. "The Penguin" è una serie prodotta e scritta da Lauren LeFranc con lo sceneggiatore e regista di "The Batman", Matt Reeves. Craig Zobel ("Mare of Easttwon") dirige i primi tre episodi. Tra i produttori esecutivi c'è anche Colin Farrell.