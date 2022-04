The Batman con Robert Pattinson avrà un sequel, la conferma di Warner Bros Il film, che al momento risulta quello con gli incassi più alti del 2022, avrà un sequel. Confermato alla regia Matthew Reeves.

A cura di Andrea Parrella

Robert Pattinson tornerà a vestire i panni dell’Uomo Pipistrello. The Batman, il film uscito a marzo del 2022, avrà un sequel. Ad annunciarlo è stata la Warner Bros., durante un intervento al CinemaCon, confermando il ritorno di Matt Reeves nuovamente alla regia.

A preannunciare il più che probabile sequel erano stati gli incassi del film, che è stato senza dubbio un successo con 367 milioni di dollari al botteghino USA e un risultato complessivo di 760 milioni su scala globale. Numeri che danno a Tha Batman il titolo di film più visto dell'anno fino a questo momento. Il film è inoltre disponibile su piattaforma streaming dallo scorso 19 aprile.

Il successo eterno di Batman

Il sequel di The Batman è senza ombra di dubbio la certificazione del successo eterno di un personaggio di fantasia riletto attraverso molteplici sfumature interpretative, di cui questo con Pattinson è solo l'ennesimo esempio. Un film, quello diretto da Matthew Reeves, girato tra Londra, Liverpool, Glasgow e Chcago. Tuttavia il film è stato girato anche sui set costruiti ai Warner Bros Studios di Leavesden nell'Hertfordshire. In questi studi sono stati realizzati importanti elementi del film come la Batcaverna e la Wayne Tower.

La trama e il cast

Dopo due anni trascorsi a difendere Gotham City nei panni di Batman, Bruce Wayne (Robert Pattinson) può solamente contare su pochi fidati alleati, il maggiordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Tutto intorno, una fitta rete di corruzione, malaffare, criminalità incontrollata permea fino alle più alte cariche della città. Le minacce dell'Enigmista (Paul Dano), di Carmine Falcone (John Turturro) e di Oswald "Pinguino" Cobblepot (Colin Farrell) sono più vicine che mai. Una oscura alleata, Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), potrebbe aiutare il vigilante.