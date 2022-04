The Batman arriva in digitale dal 19 aprile: i primi 10 minuti del film Il Batman di Robert Pattinson fa il suo esordio nella versione digitale. I primi dieci minuti del film sono già disponibili su Youtube.

È stato uno dei film più acclamati di questa prima parte del 2022 e tra poco sarà finalmente disponibile in home premiere. Parliamo di The Batman con Robert Pattinson nel ruolo del supereroe, diretto da Matt Reeves. Per celebrare il momento, la Warner Bros. ha reso disponibile sul suo canale Youtube ufficiale i primi 10 minuti del film in anteprima. Non solo: per l'uscita ufficiale del film, The Batman aprirà la sezione ‘Cinema e Serie Tv' dell'evento Comicon.

La trama e il cast

Dopo due anni trascorsi a difendere Gotham City nei panni di Batman, Bruce Wayne (Robert Pattinson) può solamente contare su pochi fidati alleati, il maggiordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Tutto intorno, una fitta rete di corruzione, malaffare, criminalità incontrollata permea fino alle più alte cariche della città. Le minacce dell'Enigmista (Paul Dano), di Carmine Falcone (John Turturro) e di Oswald "Pinguino" Cobblepot (Colin Farrell) sono più vicine che mai. Una oscura alleata, Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), potrebbe aiutare il vigilante. ar

Il film è diretto da Matt Reeves, già autore del rilancio del franchise de "Il pianeta delle scimmie". Lo stesso Reeves ha sceneggiato il film con Peter Craig. Nel team creativo c'è il premio Oscar Jacqueline Durran ai costumi ("1917", "Piccole donne", "Anna Karenina") e il direttore della fotografia di "Dune", Greig Fraser. James Chinlund e William Hoy sono rispettivamente alla scenografia e al montaggio (sono gli stessi che hanno già lavorato con Matt Reeves per "Il pianeta delle scimmie". Le musiche sono del Premio Oscar Michael Giacchino ("Jurassic Park").

I primi 10 minuti di The Batman

I primi 10 minuti di The Batman mostrano il vigilante mascherato alle prese con una serie di dubbi esistenziali. La paura che serpeggia nelle strade di Gotham City sono una debolezza ma anche un'opportunità da sfruttare per lui: "Io sono vendetta", esordisce così il Batman di Robert Pattinson.