Robert Pattinson sarà ospite a Verissimo, presenterà il suo “The Batman” Sabato 26 febbraio Robert Pattinson sarà ospite di Verissimo. L’attore inglese parlerà nel salotto di Silvia Toffanin dell’attesissimo film “The Batman” di cui è protagonista, in arrivo nelle sale il 4 marzo.

A cura di Ilaria Costabile

Per la prima volta arriverà a Verissimo un ospite dal calibro internazionale, stiamo parlando di Robert Pattinson. Sabato pomeriggio, quindi, Silvia Toffanin si prepara ad accogliere l'attore inglese che presenterà il film di cui è protagonista, ovvero "The Batman" in cui vestirà i panni del Cavaliere Oscuro e in uscita nelle sale il prossimo 4 marzo. La première si è tenuta a Parigi nei giorni scorsi e ora l'attore si trova a dover parlare di uno dei film più attesi di questa stagione cinematografica, che ha suscitato l'interesse degli appassionati della saga, curiosi di vedere questo nuovo Bruce Wayne.

Robert Pattinson nel salotto di Silvia Toffanin

Nonostante sulle poltrone bianche del salotto di Silvia Toffanin si siano già accomodati personaggi noti, anche al di fuori dei confini televisivi italiani, si può dire che sia la prima volta in cui nel talk show di Canale 5 si parli nel dettaglio di cinema, internazionale, coinvolgendo inoltre uno dei nomi più noti del cinema hollywoodiano, come Robert Pattinson che è senza dubbio tra le star più amate del grande schermo per i ruoli di successo che lo hanno visto protagonista.

La sfida di "The Batman"

Quella di interpretare Batman è senza dubbio una sfida che ha permesso all'attore di confrontarsi con un genere in cui mai si era cimentato fino ad ora, seppur con il timore di poter deludere i fan di una delle saghe più amate e seguite del mondo, che negli anni ha visto tra i più grandi attori di Hollywood indossare l'iconico costume nero e rapportarsi con villain e personaggi crudeli. Dopo continui rimandi, susseguitisi in questi mesi, anche a causa della pandemia che ha ritardato le riprese, finalmente il film arriva nelle sale, pronto a generare pareri contrastanti tra coloro che sono pronti a criticarlo, affezionati ai vecchi film, e chi invece spera in qualcosa di decisamente innovativo.