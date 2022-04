La Svolta, il film con Brando Pacitto e Andrea Lattanzi in arrivo su Netflix Arriva su Netflix dal 20 aprile il film “La Svolta” di Riccardo Antaroli. Protagonisti della pellicola sono tre giovani attori già visti in altre serie del colosso Streaming, ovvero Brando Pacitto, Andrea Lattanzi e Ludovica Martino.

Arriva su Netflix a partire da mercoledì 20 aprile un film tutto italiano dal titolo "La Svolta", presentato fuori concorso al Torino Film Festival, per la regia di Riccardo Antonaroli. Protagonisti tre giovani attori già ampiamente conosciuti sulla piattaforma streaming come Brando Pacitto, Ludovica Martino e Andrea Lattanzi. Si tratta di un film che prende a piene mani dalla tradizione cinematografica italiana e che vede confrontarsi e unirsi il mondo della criminalità con quello della timidezza e dell'insicurezza.

Protagonisti volti noti di Netflix

Protagonista del film è Ludovico, interpretato da Brando Pacitto, tra i volti di Baby, altra serie targata Netflix, che dà voce ad un ragazzo timido, abile disegnatore di fumetti che vive rinchiuso nella sua casa del quartiere romano della Garbatella. Il suo opposto è incarnato invece da Andrea Lattanzi, anche lui tra gli attori di Summertime che torna con una nuova stagione, e che invece è un ragazzo cresciuto per strada, tra la delinquenza. Nonostante siano agli antipodi, i due finiscono per incontrarsi e per far nascere un'amicizia davvero profonda.

La trama de La Svolta

L'incontro avviene nel modo più inaspettato possibile, con Jack che finisce a casa di Ludovico con una borsa piena di soldi reduce da una rapina conclusasi non nel migliore dei modi. Lì, resta per qualche giorno, per nascondersi anche dagli scagnozzi del criminale derubato che, ovviamente, lo stanno cercando. I due, quasi costretti a stare insieme, diventano piano piano sempre più amici, compensando le loro rispettive mancanze. Ad aiutarli in questa impresa c'è anche una ragazza che abita nel palazzo di Ludovico e di cui lui si è innamorato, senza mai avere il coraggio di dirglielo. Intanto sulle tracce di Jack c'è anche un killer, interpretato da Marcello Fonte, che non ha alcuna intenzione di arrendersi nella sua ricerca.

Il cast del film

Oltre a Brando Pacitto e Andrea Lattanzi, nel cast ci sono anche Ludovica Martino, Tullio Sorrentino che interpreta il criminale derubato, Max Malatesta, Chabeli Sastre, Gonzalez Federici Tocci, Cristian Disante, Aniello Arena e con la partecipazione di Grazia Schiavo e Claudio Bigagli.