Netflix, le serie tv e i film in scadenza ad maggio 2022 Le serie tv e i film che non saranno più disponibili nel catalogo Netflix nel mese di maggio 2022.

Nel mese di maggio, Netflix è costretta come di consueto a togliere alcuni tra i suoi contenuti come film, serie tv e docuserie disponibili dal catalogo, al fine di fare spazio alle nuove uscite del mese. Sono tanti i contenuti che non saranno più disponibili, tra questi troviamo film come Jumanji: The Next Level, non più disponibile a partire dal 9 maggio. Il 12 maggio scade anche l'altro film della saga reboot Jumaji: Benvenuti nella giungla. È corposa la lista di titoli che scade il 15 maggio: Bastardi senza Gloria, Terminator 2 e la trilogia di Bourne.

Come sapere quando Netflix toglie una serie tv o un film

Ecco come fare per sapere quando un film o una serie tv è in scadenza. Di solito, Netflix pubblica sulla piattaforma degli avvisi, dei veri e propri messaggi all'interno delle schede dei rispettivi prodotti, che contengono la data al fine di avvisare gli abbonati. È possibile, al tempo stesso, controllare i dettagli della serie tv o del film in questione.

I contenuti in scadenza a Maggio 2022, serie tv e film

La piattaforma streaming Netflix toglie dal suo catalogo nel mese di maggio, contenuti quali film per bambini e adulti, serie tv e documentari. Gli accordi di licenza tengono conto di tre fattori: la disponibilità dei diritti per il titolo, la popolarità e il costo. Ecco quali sono quelli in scadenza nel mese di maggio:

Martedì 3 maggio

La cosa più semplice è complicare tutto

Mercoledì 4 maggio

L'altra sporca ultima meta

L'incantesimo del lago: Storia di una famiglia reale

The Experiment

Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell'Unicorno

Giovedì 5 maggio

Tommaso

Venerdì 6 maggio

Se Dio vuole

Sabato 7 maggio

Craig Ross Jr's Monogamy

L'ospite

Domenica 8 maggio

Le regine del crimine

Lunedì 9 maggio

Jumanji: The Next Level

Mercoledì 11 maggio

Hostel

Giovedì 12 maggio

Jumanji – Benvenuti nella giungla

Sabato 14 maggio

Anaconda – Alla ricerca dell'orchidea maledetta

Bakugan – Battle Planet

Cinderella Story

Il caso Spotlight

Lìda Baarovà

Love

Lovesong

One Day

Saints & Strangers

The Real Housewives of New York City

Domenica 15 maggio

5 giorni fuori

American Gangster

Bastardi senza gloria

BlacKKKlansman

Boyhood

Cattivi Vicini

Curioso come George – Sorpresa a Natale

Curioso come George 2 – Missione Kayla

Dante's Peak – La furia della montagna

Dead Silence

Ex Machina

Highlander – L'ultimo immortale

Home – A Casa

I pinguini di Madagascar

Jason Bourne

Land of the Lost

Le avventure di Rocky e Bullwinkle

Lucy

Nella valle della violenza

Papa Francesca – Un uomo di parola

Pitch Perfect

Questi sono i 40

RIPD – Poliziotti dall'Aldilà

Rise of the Legend

Senza Tregua 2

Tata Matilda e il Grande Botto

Terminator 2 – Il giorno del giudizio

The Bourne Legacy

The Bourne Supremacy

The Bourne Ultimatum

The Visit

Wanted – Scegli il tuo destino

Lunedì 16 maggio

La pazza gioia

Mercoledì 18 maggio

La gang del bosco

Giovedì 19 maggio

I pionieri dell'oro