Phoebe Dynevor dopo Bridgerton è la protagonista di The Colour Room, il nuovo film in arrivo su Sky Phoebe Dynevor dopo il grande successo di Bridgerton è protagonista di “The Colour Room”, film in arrivo su Sky il 24 aprile che racconta la storia dell’artista inglese Clarice Cliff.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo di Bridgerton di cui è stata la protagonista nella prima stagione della serie tv, Phoebe Dynevor torna ad appassionare il pubblico in un nuovo e avvincente ruolo nel film "The Colour Room", disponibile dal 24 aprile su Sky. Anche in questa occasione interpreterà il personaggio principale, quello di Clarice Cliff, una nota ceramista inglese considerata tra le prime esponenti dell'Art Deco.

Phoebe Dynevor diventa Clarice Cliff

Si cambia epoca, rispetto ai lunghi e drappeggiati abiti della serie Netflix, stavolta Phoebe Dynevor indossa abiti Anni Venti, questo infatti è il periodo in cui si ambienta la storia diretta dalla regista Claire McCarthy, in cui l'attrice inglese interpreta il ruolo di una donna intraprendente, volenterosa e anche disposta a lottare per realizzare i propri obiettivi. Da giovanissima inizia a lavorare presso la fabbrica di ceramiche Wilkinson, dove impara i rudimenti del mestiere, e intanto cerca di farsi valere proponendo nuove idee e innovazioni. Pur di far ascoltare la sua voce Clarice è disposta a correre ogni rischio, tanto da riuscire a realizzare una linea di ceramiche diverse per fattura e a quelle che circolavano fino a quel momento.

Una storia di arte ed emancipazione

Questa spinta innovativa fa breccia nel suo datore di lavoro che le lascia campo libero, ma non mancheranno motivi di sconforto, di fallimento e anche di tradimento. Il film racconta non solo una storia vera, ma una storia di coraggio, di desiderio di rivalsa e di crescita di una donna in un mondo gestito da uomini. Clarice Cliff, quindi, avrà la possibilità di farsi avanti e affermare le proprie posizioni, dimostrando che non è solo privilegio degli uomini quello di gestire affari e affermarsi nel settore economico, facendolo inoltre grazie alla passione e all'arte, piantando le basi per una vera e propria rivoluzione commerciale, oltre che artistica.

Il cast di The Colour Room

Accanto alla star di Bridgerton ci sono altri attorni noti tra film e serie tv britanniche che compaiono in questa produzione Sky Originale. Di seguito i nomi degli attori di The Colour Room