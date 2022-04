La Warner Bros censura il dialogo gay in Animali Fantastici 3 in Cina La Warner Bros ha accettato la richiesta di rimuovere due battute dal film Animali Fantastici 3 per il pubblico cinese, le due cruciali per scoprire del rapporto sentimentale tra Albus Silente e Gellert Grindelwald.

A cura di Gaia Martino

La relazione gay in Animali Fantastici – I segreti di Silente è stata censurata per il pubblico cinese dalla Warner Bros. Il film è uscito l'8 aprile, una settimana prima del lancio in America, e da subito ha conquistato un successo enorme, guadagnando quasi 10 milioni di dollari nei primi tre giorni, si legge su Variety. La notizia della rimozione di sei secondi del film per la Cina arriva dal sito americano che spiega che la casa cinematografica ha accettato la richiesta di rimuovere quelle frasi per "salvaguardare il film nel mercato locale". La Warner Bros ha motivato:

Come studio, ci impegniamo a salvaguardare l'integrità di ogni film che pubblichiamo, e ciò si estende alle circostanze che richiedono tagli sfumati per rispondere in modo sensibile a una varietà di fattori di mercato. La nostra speranza è di rilasciare le nostre funzionalità in tutto il mondo come rilasciate dai loro creatori, ma storicamente abbiamo dovuto affrontare piccole modifiche apportate nei mercati locali.

"Lo spirito del film però – sottolinea la Warner Bros a Variety – resta intatto. Vogliamo che il pubblico di tutto il mondo veda e si goda questo film, ed è importante per noi che anche il pubblico cinese abbia l'opportunità di viverlo, anche con queste piccole modifiche".

Quale parte di Animali Fantastici I segreti di Silente è stata tagliata

Sei secondi sono stati rimossi dal film, in realtà, ma sono quelli cruciali per scoprire del rapporto sentimentale che legava in passato Albus Silente, interpretato da Jude Law, e Gellert Grindelwald, il cui ruolo è interpretato da Mads Mikkelsen. Le battute di dialogo tagliate sono le seguenti: "perché ero innamorato di te" e "l'estate Gellert e io ci siamo innamorati". Il resto del film è rimasto intatto, come sottolineato dalla casa cinematografica, inclusa la comprensione del legame intimo tra Silente e Grindelwald.