“Non si glorifica una molestatrice”, la petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 La petizione contro l’ex moglie di Johnny Depp Amber Heard per rimuoverla dal film Aquaman 2 ha raggiunto oltre 2 milioni di firme: “La Warner Bros non deve glorificare una molestatrice domestica. Anche gli uomini sono vittime di abusi”

A cura di Gaia Martino

Il processo in Virginia che vede protagonisti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard è diventato uno dei casi mediatici più seguiti e chiacchierati. Al centro della questione le accuse di violenza domestica fatte dall'attrice che hanno avuto un impatto devastante sulla carriera dell'attore che, a sua volta, durante il processo, ha raccontato di aver subito diversi abusi, mostrando anche i segni di quanto accaduto. Su Change.org una petizione contro Amber Heard ha raggiunto oltre 2 milioni di firme: "La Warner Brothers e la DC Entertainment devono rimuovere la Heard dal progetto del film Aquaman 2".

La petizione contro Amber Heard

Amber Heard impegnata in Virginia nel processo contro l'ex marito Johnny Depp dovrebbe essere la protagonista del nuovo film Aquaman 2. Su Change.org la petizione contro l'attrice ha raggiungo oltre 2 milioni di firme.

Dato che Amber Heard è una nota e provata molestatrice domestica, la Warner Brothers e la DC Entertainment dovrebbero e devono rimuovere la Heard dal progetto del film Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle vittime della Heard, e non devono glorificare un abusatore domestico.

La petizione recita gli errori della Heard, che dopo essere stata arrestata nel 2009 per violenza domestica nei confronti dell'ex partner, Tasya Van Ree, e dopo il divorzio da Johnny Depp, ha provato in tutti i modi a rovinare la carriera dell'ex marito. Oltre la versione dei fatti riguardo l'episodio del dito, la Heard avrebbe inventato anche di essere stata colpita in faccia con un pugno, si legge nella petizione – "Lei è apparsa in tribunale sei giorni dopo con i lividi sul viso, chiedendo un ordine restrittivo temporaneo, che è stato concesso. Le foto della Heard del giorno dopo mostrano il suo viso completo, senza trucco, e nessun livido" – che infine conclude:

Gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne. Questo deve essere riconosciuto, e si deve agire per evitare che un noto abusatore venga celebrato nell'industria dell'intrattenimento.

Amber Heard sarà ancora nel cast di Aquaman 2

Nonostante la richiesta su Change.org sostenuta da milioni di persone, non sembrano esserci cambi di programma. La Warner Bros avrebbe deciso di confermare Amber Heard in Aquaman 2, sequel di Aquaman nel quale interpreta la parte di Mera, la figlia del re Nereus. L'uscita americana del film è prevista per il 16 dicembre 2022.