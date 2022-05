Perché Johnny Depp non ha mai guardato Amber Heard negli occhi durante il processo Rivelato il motivo per il quale Johnny Depp non ha mai guardato la ex moglie Amber Heard durante il processo che li vede contrapposti.

Si arricchisce di un dettaglio in pieno stile Law&Order il processo che vede contrapposti Amber Heard e Johnny Depp. Dopo una settimana di pausa, i due ex coniugi e i rispettivi team legali sono tornati a scontrarsi. Unica costante: la scelta dell’attore di non guardare mai negli occhi la ex moglie. A rivelare il motivo del mancato contatto visivo tra i due sono stati gli avvocati di Depp.

Johnny Depp sta mantenendo una promessa

Da tempo i milioni di spettatori che seguono il processo in live streaming avevano sottolineato l’abitudine di Depp di distogliere il suo sguardo dalla ex moglie durante le deposizioni della donna. Gli avvocati di Amber avevano accusato Depp di non avere il coraggio di posare gli occhi sul viso dell’attrice a causa del senso di colpa per i maltrattamenti che l’attore le avrebbe inflitto. Ma con un colpo di scena degno delle migliori serie tv, il team legale di Depp ha ribaltato l’accusa dimostrando che Johnny non ha mai guardato negli occhi la sua ex moglie per rispettare una promessa fatta nel periodo della loro separazione.

In aula un audio che assolve Johnny Depp

“Il signor Depp non ti ha guardato una volta per tutto il processo, vero?”, ha chiesto ad Amber Heard l’avvocatessa Camille Vasquez, legale dell’attore. “Non che me ne sia accorta, no”, ha risposto l’attrice e Vasquez l’ha incalzata: “Tu invece l'hai guardato molte volte, vero?”. “Sì, l’ho fatto”, ha ammesso Heard. “Sai perché il signor Depp non ti guarda?”, ha chiesto quindi l’avvocatessa, “Non ti guarda perché ti ha promesso che non avresti mai più visto i suoi occhi. Johnny ha mantenuto la promessa”. A supporto delle dichiarazioni della donna, il team legale di Depp ha proposto in aula la registrazione audio di uno degli ultimi incontri avvenuti tra Depp e la ex moglie. Era il 2016 quando Heard convocò l’ex marito a San Francisco. Depp ha spiegato di averla raggiunta perché “sperava che ritrattasse le bugie sul suo conto”. Una volta di fronte all’ex marito, Amber gli avrebbe chiesto con insistenza di abbracciarlo, un contatto cui Depp si sarebbe sottratto.