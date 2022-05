Amber Heard: “Johnny Depp mi ha quasi uccisa nell’Orient Express” Una nuova deposizione per l’attrice 36enne che continua a dipingere l’ex marito come un mostro, tossicomane, geloso e autolesionista.

Amber Heard lancia la bomba: "Ho temuto che Johnny Depp potesse uccidermi". Una nuova deposizione per l'attrice 36enne che continua a dipingere l'ex marito come un mostro, tossicomane, geloso e autolesionista. L'attore dei Pirati dei Caraibi l'avrebbe colpita con violenza proprio in luna di miele, lasciando l'attrice in una spirale di paranoia e dolore: "Ho creduto di morire". Johnny Depp, che ha citato Amber Heard in giudizio per diffamazione dopo l'articolo di lei firmato per il Washington Post in cui affermava di essere stata vittima di violenza domestica, ha sempre negato ogni accusa.

Il ricordo di Amber Heard

Nel corso della quinta settimana del processo in Virginia, arrivano nuove deposizioni con Amber Heard in lacrime: "Non sarei mai sopravvissuta", ha spiegato, "se fossi rimasta sposata con il signor Depp. Ero così spaventata che ho pensato che sarebbe finita davvero male per me", ha detto. "Ma non volevo davvero lasciarlo. Lo amavo così tanto". Amber Heard ha accusato ancora Johnny Depp di abusi fisici e durante la luna di miele di averla stretta al collo contro il vagone ferroviario dell'Orient Express: "Ricordavo chiaramente che potesse uccidermi".

La settimana d'inferno

Amber Heard l'ha chiamata "settimana d'inferno", la stessa settimana in cui Johnny Depp avrebbe appreso di un film che Amber Heard avrebbe dovuto fare con James Franco. Johnny Depp era geloso dell'attore e avrebbe preso a pugni Amber Heard gettandola contro i mobili. Il controinterrogatorio degli avvocati del signor Depp dovrebbe iniziare nei prossimi giorni

Il processo in onda in tv anche in Italia

Intanto, il processo "Johnny Depp contro Amber Heard" sarà disponibile anche in Italia. Sarà disponibile sulla piattaforma discovery+ da lunedì 16 maggio e andrà in onda in chiaro per il ciclo Nove racconta mercoledì 25 maggio in prima serata sul Nove.