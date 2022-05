Il processo Depp contro Amber Heard arriva in tv su NOVE: cosa mostrerà e quando andrà in onda Il documentario in due parti dal titolo JOHNNY DEPP CONTRO AMBER HEARD (Johnny vs Amber) sarà disponibile su discovery+ da lunedì 16 maggio e andrà in onda per il ciclo Nove racconta mercoledì 25 maggio in prima serata sul Nove.

Johnny Depp e Amber Heard nelle prove e testimonianze esclusive e approfondite da parte delle persone più vicine alla coppia e dei due team legali che si sono battuti per gli ex coniugi, nel documentario in due parti JOHNNY DEPP CONTRO AMBER HEARD (Johnny vs Amber) che è disponibile su discovery+ da lunedì 16 maggio e andrà in onda per il ciclo Nove racconta mercoledì 25 maggio in prima serata sul Nove.

Cosa mostrerà il documentario Johnny Depp contro Amber Heard

Il documentario in due parti di discovery+ original approfondirà la battaglia legale che sta vedendo i due coniugi contro da settimane e sta catalizzando l'attenzione pubblica a livello mondiale. Il racconto di anni di matrimonio attraverso ricostruzioni shock, le fotografie portate come prove in tribunale, i messaggi di testo e le registrazioni audio realizzate dalla coppia stessa, tutto corredato con interviste esclusive a cura degli avvocati che hanno rappresentato entrambe le parti, David Sherborne e Sasha Wass QC. Una fase molto delicata questa, che vede Depp accusare di diffamazione la ex moglie Amber Heard (il processo precedente era finito con un verdetto finale contro Johnny Depp), racchiusa in un'analisi unica di ciò che è realmente accaduto dietro i titoli dei giornali ed esplorare l’importante e complessa questione degli abusi domestici.

L'immagine deturpata degli ex coniugi Depp – Heard

In ballo ci sono l’onore e la carriera dell’ex coppia, tra odio, rancori e accuse surreali. Probabilmente, nessuno dei due ne uscirà veramente vincitore, come già dichiarato dall'attore sul banco dei testimoni, quando ha descritto la sua carriera distrutta e l'immagine segnata per sempre da queste, a suo dire, illazioni, che l'avrebbero danneggiato nel rapporto con i figli e bruciato contratti di lavoro in modo permanente. I Pirati dei Caraibi e le relazioni con la Disney sarebbero stati solo l'inizio di una china, che oggi vedrebbero il divo nel punto più critico del suo percorso artistico, in bilico tra volontà di riemergere professionalmente e il desiderio di riscattare la sua reputazione privata.