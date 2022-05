Amber Heard: “Il mio ruolo in Aquaman ridimensionato dopo le accuse a Johnny Depp” Imputata nel processo per diffamazione intentato da Johnny Depp, Amber Heard denuncia l’impatto avuto dalla vicenda sul suo lavoro: “Ridimensionato il mio ruolo in Aquaman”.

A cura di Stefania Rocco

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua a provocare contraccolpi nella vita privata e professionale dei due ex coniugi. È quanto denuncia l’attrice nel corso del processo che la vede imputata per diffamazione ai danni dell’ex marito. Amber Heard ha denunciato di avere subito violenza domestica e la eco mediatica di quel processo carico di terribili e inaspettati colpi di scena ha raggiunto ogni angolo del mondo, provocando a entrambi non poche difficoltà. Non ultima, secondo la donna, un ridimensionamento professionale.

Amber Heard: “Tagliate le mie scene in Aquaman 2”

Tra i protagonisti di Aquaman, Amber avrà un ruolo solo marginale nel sequel del film. Numerose sarebbero state le scene tagliate al suo personaggio, Mera. Lo ha dichiarato l’attrice nel corso della sua ultima udienza di fronte alla Fairfax County Courthouse, in Virginia, quando le è stato chiesto se la sua carriera avesse subito contraccolpi attribuibili alla battaglia legale con l’ex marito:

Mi era stato dato uno script e poi nuove versioni dello script, in cui erano state tagliate alcune scene in cui sarei dovuta apparire. C’era una storyline del mio personaggio con un altro personaggio, senza fare spoiler. Una scena prevedeva un grande litigio. Fondamentalmente hanno tolto un sacco di scene al mio ruolo. Ne hanno rimosse un mucchio.

L’attrice ha inoltre dichiarato di avere dovuto lottare con i produttori della Warner Bros affinché il ruolo di Mera nel sequel di Aquaman non le fosse tolto. A complicare la vicenda è arrivata la petizione firmata da migliaia di fan di Johnny Depp in tutto il mondo affinché il ruolo di Mera andasse a un’altra attrice. La scelta, secondo i firmatari, sarebbe dovuta ricadere su Emilia Clarke, star de Il trono di spade.