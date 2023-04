La serie tv su Harry Potter è ufficiale, ecco la prima immagine: un cast tutto nuovo Ora è davvero ufficiale: la serie tv su Harry Potter si farà. HBO ha pubblicato un trailer di presentazione delle prossime uscite. Questa è la prima immagine.

Ora è davvero ufficiale: la serie tv su Harry Potter si farà. HBO ha pubblicato un trailer di presentazione delle prossime uscite. Tra queste c'è proprio Harry Potter con Hogwarts sullo sfondo e il logo della nuova piattaforma MAX, che unisce HBO MAX e Discovery+. Si tratterà di un adattamento fedele dei libri e il cast sarà completamente nuovo. Per poter andare avanti nel progetto, è stato siglato un sontuoso accordo con J.K. Rowling che manterrà la supervisione del progetto. Produce la Warner Bros.

La prima immagine ufficiale della serie tv di Harry Potter

La serie tv avrà sette stagioni

"Harry Potter" sarà una serie tv composta da sette stagioni, una per libro. J.K. Rowling ha confermato che sarà una serie che preserverà l'integrità dei suoi romanzi: "Non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire". È un annuncio che conferma finalmente questo progetto del quale si parla già da tre anni e che dovrebbe definitivamente mettere in soffitta ogni nuovo esperimento legato al franchise di Animali Fantastici.

Il successo di Harry Potter

La saga di Harry Potter è una delle più seguite e vendute nel mondo. Il primo libro, "Harry Potter e la pietra filosofale" è stato pubblicato per la prima volta nel 1997. Il libro che ha chiuso la saga, "Harry Potter e i Doni della Morte", ha debuttato nel 2007. I film tratti dai sette bestseller sono stati otto (l'ultimo è stato diviso in due parti). Gli incassi complessivi hanno sfiorato gli 8 miliardi di dollari globali. La saga cinematografica di Harry Potter prosegue con "Animali Fantastici" ma anche con parchi a tema, con videogame di grande successo, come il più recente "Hogwarts Legacy". C'è anche uno spettacolo di grande successo a Broadway: "Harry Potter e la maledizione dell'erede" che funge da sequel della serie di libri.