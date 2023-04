“La serie tv su Harry Potter è in lavorazione”, usciranno sette stagioni in streaming su HBO Bloomberg ha rivelato i primi dettagli, raccontando che ogni libro originale dovrebbe essere rappresentato con un’intera stagione tv. Stando alle indiscrezioni, questa volta J. K. Rowling dovrebbe essere coinvolta in maniera diretta al progetto, ma non farà da produttrice esecutiva.

A cura di Giulia Turco

L’ipotesi di una serie tv ispirata alla saga di Harry Potter è sempre più concreta. L’idea è nell’aria dal 2021, da quando Hollywood Reporter ha riferito di potenziali conversazioni interne alla Warner Bros, in cerca di autori. Stando a quanto ora riferisce Bloomberg, la serie sarebbe finalmente in lavorazione e sarebbe destinata alla piattaforma di contenuti streaming HBO. L'accordo con J. K. Rowling sarebbe stato raggiunto e l'annuncio potrebbe arrivare a giorni, in occasione della presentazione del palinsesto del prossimo autunno.

La serie su Harry Potter fedele ai romanzi molto più dei film

Si tratterebbe di un vero e proprio progetto colossale composto da ben sette stagioni, per la gioia dei fan della saga più fortunata del cinema internazionale. Bloomberg ha rivelato i primi dettagli sulla costruzione del progetto, raccontando che ogni libro originale dovrebbe essere rappresentato con un’intera stagione tv. Ci sarà spazio dunque per diversi retroscena rispetto al racconto dei film, per tutti gli approfondimenti che non hanno trovato spazio nella saga e una costruzione ancora più articolata del Wizarding World. Sulla scia di Hagwarts Legacy, a 20 anni dalla saga colossal il successo della serie in previsione è piuttosto garantito.

L'accordo raggiunto con J. K. Rowling

Stando alle indiscrezioni, a differenza di quanto avvenuto con i film, questa volta J. K. Rowling dovrebbe essere coinvolta in maniera diretta al progetto. Una clausola necessaria per la realizzazione, quella di fare da garante rispetto alla fedeltà alle proprie opere scritte. Si è discusso anche di possibili trattative con la scrittrice per ingaggiarla come produttrice esecutiva della serie, ma a quanto pare Rowling non avrebbe intenzione di entrare nel vivo dell’adattamento HBO. Il progetto, dunque, sarebbe ancora in cerca di un autore principale e di uno showrunner.