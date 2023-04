Twilight diventerà una serie tv: continua la nostalgia per i film del passato The Hollywood Reporter ha annunciato una versione seriale della serie di libri di Stephenie Meyer è in fase di sviluppo. È la risposta alla serie tv di Harry Potter.

La saga di Twilight diventerà ufficialmente una serie tv. The Hollywood Reporter ha annunciato una versione seriale della serie di libri di Stephenie Meyer è in fase di sviluppo. Produce Lionsgate Television. La serie è ancora alla ricerca di una piattaforma e di uno sceneggiatore-regista. Non c'è ancora una tempistica chiara, ma il processo è ufficialmente iniziato. Secondo quanto rivela The Hollywood Reporter, Stephenie Meyer dovrebbe essere coinvolta direttamente nell'adattamento televisivo. Insomma, si continua a guardare ai prodotti del passato più recente. Dopo l'annuncio della serie tv di Harry Potter, anche quella di Twilight. Forse è il modo più semplice che l'industria ha di rispondere al calo vertiginoso degli incassi al cinema.

Quando sarà pronto Twilight

Le produzioni della Lionsgate negli anni non si contano. Grandissimi successi da "American Psycho" a "Crash – Contatto fisico" fino a "Saw". In questa nuova fase, la società di Vancouver ha in mente un rilancio della serie tv di Spartacus, da lei prodotta, e vorrebbe provare anche a portare Twilight in piattaforma in un tempo immediatamente successivo al lancio della serie tv su Harry Potter. Pertanto, sarà difficile immaginare che la serie possa andare su HBO Max, dove andrà la serie tratta dalla saga di J.K. Rowling. Questo tipo di programmazione è richiestissima. Anche Amazon lo scorso anno ha lanciato il suo remake di una saga fantasy importante come "Il signore degli anelli".

Il successo di Twilight

I romanzi della saga di Twilight raccontano la vita di Isabella Swan, un'adolescente che da Phoenix si trasferisce in una piccola cittadina, Forks. Si innamora di un vampiro, Edward Cullen, e la loro storia d'amore ha inizio. I film di Twilight hanno lanciato le carriere di Kristen Stewart e Robert Pattinson, rispettivamente nei ruolio di Bella e di Edward Cullen. Twilight, il primo film della saga, ha incassato nel mondo 394 milioni di dollari. Il film successivo, New Moon, ha incassato 712 miliardi di dollari. Il terzo film, Eclipse, 694 milioni di dollari. L'ultimo film, Breaking Dawn, è stato diviso in due parti: la prima incassa 712 milioni di dollari; la parte 2 incassa 830 milioni di dollari in tutto il mondo. Un successo epico.