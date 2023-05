La strage di Erba diventerà una serie tv, a produrla sarà Cattleya La strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più inquietanti avvenuti in Italia, diventerà una serie televisiva. A produrla sarà Cattleya, già in contatto con gli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che si occuperanno della scrittura del progetto.

A cura di Ilaria Costabile

Foto LaPresse

È da tempo, ormai, che le case di produzione puntano a raccontare attraverso serie tv e film, avvenimenti realmente accaduti che riguardano anche terribili casi di cronaca. Ed è su questa scia che si sta muovendo anche Cattleya, per realizzare una serie televisiva su uno dei delitti più oscuri avvenuti nel nostro Paese, ovvero la strage di Erba. Al momento le trattative sono aperte, la serie è in fase di scrittura, solo in seguito verrà comunicata la piattaforma o la rete che la trasmetterà.

La scelta di realizzare una serie tv

La casa di produzione è già in contatto con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, due tra i più noti sceneggiatori italiani, affinché si possa realizzare un prodotto che racconti cosa avvenne nel dicembre 2006 in una piccola palazzina di Erba, un paesino vicino Como, diventato tristemente famoso dopo il brutale assassinio di quattro persone. Il fondatore di Cattleya, Riccardo Tozzi, seguito della notizia ha dichiarato in un comunicato: "Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contraddittori della nostra società. Erba è certamente uno di questi". Gli sceneggiatori coinvolti nel progetto hanno aggiunto:

Un condominio come mille altri, la convivenza a volte difficile tra famiglie diverse, una giovane donna italiana sposata con un giovane uomo tunisino, la madre di lei, i vicini del piano superiore, un bambino di soli due anni. Una sera la casa piomba nell'oscurità e vengono uccise 4 persone. Che cosa è successo? Chi abitava in quel condominio? Quali tensioni si erano accumulate? La strage di Erba è l'incubo di chiunque abiti in un condominio, la società moderna ha perso in gran parte l'aspetto comunitario. Siamo tutti più soli. Forse i nostri vicini neppure li salutiamo. Ma nelle nostre case e nelle loro, cosa accade?.

La strage di Erba, il caso di cronaca

Era il dicembre del 2006, quando ad Erba, nella provincia di Como, tre donne e un bambino furono uccisi brutalmente nelle loro case. Il terribile episodio segnò l'opinione pubblica e i colpevoli degli orribili delitti, ovvero Olindo Romando e Angela Rosa Bazzi, sono stati incriminati per omicidio e da allora ritenuti dei mostri, sebbene per questi lunghi 16 anni da quando avvenne il misfatto, della strage si è parlato in più occasioni, cercando di scoprire quanti più dettagli e provando a comprenderne le motivazioni. Nella strage furono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre di lei Paola Galli e Valeria Cherubini, vicina di casa della coppia.