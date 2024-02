Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con il ballerino di tango: “Notizie false che causano dolore” L’aneddoto di Elena Sofia Ricci su Sanremo 2024: “Margherita Buy ha fatto la manicure a Ghali, lui non capiva cosa stesse succedendo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elena Sofia Ricci si è raccontata nello studio del programma di Francesca Fialdini "Da noi…a ruota libera". L'attrice ha celebrato 40 anni di carriera e ha parlato della sua vita privata. Ha confidato alla conduttrice anche un retroscena sfizioso sul Festival di Sanremo 2024, poi ha colto l'occasione per smentire il flirt con il maestro di tango Pedro, che le è stato attribuito: "Purtroppo queste notizie spesso generano confusione, problemi e dolore".

Elena Sofia Ricci e l'aneddoto su Ghali a Sanremo 2024

Elena Sofia Ricci e Margherita Buy sono state ospiti del Festival di Sanremo 2024 per presentare il film "Volare". Ricci, nel programma domenicale di Rai1 Da noi…a ruota libera, ha raccontato un divertente retroscena:

Io avevo già calcato il palcoscenico del Festival, mentre Margherita no, era alle prime armi ed era visibilmente emozionata. Ad un certo punto è passata davanti al camerino di Ghali e gli ha detto che gli avrebbe fatto una manicure! Mentre mi preparavo, mi sono ritrovata Ghali in camerino che non capiva cosa stesse succedendo.

La smentita del flirt con il tanghero Pedro

Nelle scorse settimane, si è diffusa la notizia di un presunto flirt tra Elena Sofia Ricci e Pedro, un maestro di tango argentino conosciuto a Buenos Aires che l'ha spronata a lasciarsi andare nel ballo:

Finalmente posso ufficialmente sfatare questa falsa notizia su una presunta liaison tra me e Pedro. Tutto falso. Purtroppo queste notizie spesso generano confusione, problemi e dolore”.

Elena Sofia Ricci, poi, ha parlato del suo amore per i viaggi. Tra le sue ultime avventure anche il viaggio in Patagonia e in Argentina, nel ricordo dei suoi genitori: "Camminando per la strada più a Sud del mondo, ho pensato ai racconti di mia madre e del mio presunto padre, che mi narravano di questo viaggio”.