Ilary Blasi fa chiarezza sul presunto flirt con Alessio La Padula, le smentite nel libro Che Stupida Ilary Blasi smentisce nel suo libro, Che Stupida, i suoi svariati flirt con i nomi che le sono stati affiancati in questi mesi. Tra questi è comparso quello di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici al quale la conduttrice avrebbe messo solo qualche like su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è comparso in libreria Che Stupida, il libro che Ilary Blasi ha scritto per raccontare ancora una volta la sua verità dopo quella snocciolata in Unica, il documentario su Netflix, dove ha raccontato le varie tappe del suo matrimonio con Francesco Totti, fino al definitivo naufragio. La conduttrice, quindi, ha deciso di approfittare di questo spazio per smentire alcuni flirt che le sono stati attribuiti.

I flirt smentiti da Ilary Blasi

Non pochi, in effetti, sono stati i nomi di personaggi noti che sono stati affiancati a quello di Ilary Blasi, quando le voci di una crisi ormai insanabile con Francesco Totti si facevano ormai sempre più insistenti. Se in Unica la conduttrice ha parlato di quello scambio di messaggi e del caffè con Cristiano Iovino che avrebbe fatto infervorare il marito, e da cui sarebbe scaturito l'inizio della fine, in Che Stupida di lui non parla mai, ma di altri papabili flirt sì e tra questi emerge proprio il nome dell'ex ballerino di Amici, Alessio La Padula, attorno al quale le voci di un'amicizia più approfondita sembravano essere piuttosto frequenti:

Sulla stampa cominciarono a uscire assurdi scoop su di me. Mi vennero attribuiti vari flirt. Luca Marinelli, di professione attore, nel cast di Lo chiamavano Jeeg Robot: mai incontrato. Idem per Antonino Spinalbese, hair stylist, già compagno di Belén: mai avuto il piacere. Poi Alessio La Padula, ballerino con cui avevo collaborato a “Star in the Star”, amico più che altro su Instagram, visto che fuori dagli studi televisivi ci eravamo incontrati al massimo alla cena della produzione: può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro.

Bastian Muller non compare in Che Stupida

In Che Stupida, oltre a quello di Iovino, un nome che non compare mai è quello di Bastian Muller. L'attuale compagno di Ilary Blasi, forse proprio perché fa parte del suo presente, non viene mai menzionato. Nessun racconto del loro incontro, di come si siano innamorati e di come abbiano iniziato una storia che, a distanza di un anno, continua a gonfie vele, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia.