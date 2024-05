Benedetta Porcaroli su Riccardo Scamarcio: “Età diverse ma sono abituata ad avere stabilità con gli adulti”

video suggerito

Benedetta Porcaroli, sul Corriere della Sera, parla anche del desiderio di maternità e del film "Vangelo secondo Maria" che la vede protagonista nei panni della Madonna.

A cura di Daniela Seclì

Benedetta Porcaroli è la protagonista di Vangelo secondo Maria, film tratto dall'omonimo libro di Barbara Alberti. L'attrice interpreta la Madonna. Nel film, come ha spiegato in un'intervista rilasciata a Enrico Caiano per il Corriere della Sera, si cerca di evidenziare la fatica che le donne hanno dovuto fare per riuscire ad assicurarsi i diritti fondamentali. Porcaroli ha anche spiegato di non condividere la piega che, a suo dire, talvolta prenderebbe il femminismo: "Non mi piace questa sensazione che sono gli uomini a doversi scusare di esistere a prescindere…Sinceramente non fa parte della mia cultura, non è così che sono abituata a interagire con l'altro sesso. C'è un astio nei confronti dell'uomo che non so se porterà a qualcosa di utile". Poi, ha parlato della sua relazione con Riccardo Scamarcio e del desiderio di maternità.

Benedetta Porcaroli è fidanzata con Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli è felicemente fidanzata con Riccardo Scamarcio. Tra loro ci sono quasi vent'anni di differenza, ma la cosa non ha influito in alcun modo sul loro rapporto. L'attrice, infatti, ha spiegato che dato che lavora fin da piccola è abituata ad "avere una stabilità con gli adulti". Ha aggiunto di essersi relazionata con gli adulti sin da giovanissima anche grazie agli amici dei suoi genitori: "Il mondo adulto mi ha sempre affascinato. Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è… un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due".

Il desiderio di maternità

Nel film Vangelo secondo Maria affronta anche il tema della maternità. L'attrice ha parlato con grande entusiasmo della possibilità di diventare madre. Non solo è affascinata dall'idea di avere un figlio, ma è convinta che la nascita di un bebè "renda la vita più completa" e cambi completamente le priorità di una coppia. È sicura che un giorno vivrà l'esperienza della maternità, ma non è ancora il momento giusto: "È una cosa che per ora posso solo vivere come un transfert del momento, ma so che i bambini mi piacciono molto. […] Non so se sono pronta ma sento che è qualcosa che fa parte di me".