Barbara Palombelli a Verissimo: “Ho subito molestie ma non ho mai denunciato, avevo troppa paura” Barbara Palombelli si racconta in un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin e rivela i momenti più difficili della sua carriera da giornalista: “Ho avuto diversi episodi di molestie, ma i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”.

A cura di Sara Leombruno

Barbara Palombelli si racconta a Verissimo di Silvia Toffanin. Nel corso della toccante intervista, celebra il traguardo (quasi raggiunto) dei 70 anni, tra la carriera tra giornalista e l'amore per la famiglia: "Ero una ragazzina che bussava alle porte dei giornali per chiedere se servisse qualcosa. È stata una favola". Come ogni favola, però, ci sono stati anche momenti da dimenticare: "Ho vissuto diversi episodi di molestie, non ne ho mai parlato e non ne parlerò mai. Un po' perché li ho superati, un po' anche perché i protagonisti di queste molestie avevano figlie femmine, non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie". Alla domanda se avesse pensato di denunciare, Palombelli risponde sincera: "No, avevo paura di diventare vittima per la seconda volta. Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma bisogna sapere che nel farlo si paga un prezzo veramente altissimo".

La famiglia e il rapporto con il marito Francesco Rutelli

Barbara Palombelli è sposata con Francesco Rutelli, dal quale ha avuto un figlio biologico, Giorgio, e adottati altri tre: Francisco, Monica e Serena. "Ho cercato di proteggere le mie figlie ma senza togliere loro il gusto della vita, delle vacanza all'estero, della discoteca. Ogni volta che attraverso un parco o prendo un mezzo ho paura per me e per loro, ma questo non ci ferma. Serena è borseggiata una volta, fu minacciata con coltello alla gola. Ma purtroppo sono cose che capitano, c'è tanta violenza in giro". Del marito Francesco parla emozionata, come una ragazzina che ha conosciuto da poco l'amore: "Ormai sono 44 anni che stiamo insieme, ma noi ci rifidanziamo tutte le mattine. Il nostro è un rapporto molto bello. Abbiamo avuto momenti di crisi, ma abbiamo sempre avuto la gioia di ritrovarci e stare insieme".

Barbara Palombelli e il marito Francesco Rutelli

L'avventura dell'adozione

Nell'intervista, Barbara Palombelli ha poi parlato a lungo di quella che lei definisce l'"avventura dell'adozione": "I ragazzi hanno una ferita che credo si porteranno dentro tutta la vita. L'adozione non è una favola, è un'avventura per l'adottato e per chi adotta. Mi piacerebbe che loro fossero sempre felici e sereni, ma ogni tanto vedo riemergere quel grumo interiore di problemi legati al passato che c'è sempre. Francisco è un ragazzo quieto, ma che ancora non ha risolto il tema della sua infanzia, forse anche perché viene da un paese così lontano, è stato a lungo in un istituto di suore e ha un rapporto un po' complicato con suo figlio", spiega la giornalista. Al di là delle difficoltà, accogliere ragazzi che ne hanno bisogno nella propria famiglia è un'esperienza che, per Barbara, ti arricchisce la vita. Proprio per questo, nel 2011 ha aperto una casa famiglia con due amiche in cui continua a seguire i ragazzi anche dopo i 18 anni: "C'è tanto spazio nelle famiglie e nelle case, credo che bisognerebbe essere tutti un po' più generosi".