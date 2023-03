Barbara De Rossi: “Ci hanno provato con me nella mia carriera, ma ho semplicemente detto no” Barbara De Rossi si racconta in un’intervista su Rai1 con Francesca Fialdini. L’attrice racconta delle avance ricevute sul lavoro, alle quali è riuscita a sottrarsi, per poi soffermarsi su una tematica importante come la violenza sulle donne.

A cura di Ilaria Costabile

Barbara De Rossi è stata ospite del programma pomeridiano della domenica di Rai1, condotto da Francesca Fialdini, ovvero "Da noi..a ruota libera", dove ha parlato della sua carriera e di alcuni avvenimenti che le sono capitati. L'attrice si è poi soffermata sulle difficoltà incontrate da alcune giovani donne nel mondo del cinema e dello spettacolo che, spesse volte, hanno dovuto subire delle avance.

Barbara De Rossi e il coraggio di dire no

Tanti sono i film di cui è stata protagonista Barbara De Rossi, come anche molti progetti televisivi e adesso teatrali, ma in tanti anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, l'attrice è stata in grado di sottrarsi a quelle situazioni nelle quali non si era sentita a suo agio. A Francesca Fialdini, infatti, racconta:

Sono nata in un periodo in cui il cinema era anche molto commerciale. Ci hanno provato con me nel corso della mia carriera, ma credo che tutto dipenda da quello che vogliamo. Nessuno mi ha mai puntato contro un fucile per lavorare, io ho semplicemente detto no, ho girato l'angolo e sono andata da un'altra parte. Capisco che ci siano donne che si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di lavoro, ma nel mondo dello spettacolo c'è ampia possibilità di scelta.

Il tema della violenza sulle donne

Attinente alla questione delle avance sul posto di lavoro, è la difficoltà di alcune donne di liberarsi di uomini violenti, che perpetrano atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Su questa tematica la conduttrice ha deciso di soffermarsi, e a questo proposito Barbara De Rossi ha dichiarato: