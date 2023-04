Morgan: “Mengoni e Madame hanno detto no al programma, non sono pronti all’autenticità della musica” In occasione della presentazione di StraMorgan, l’artista parla degli ospiti del programma ma anche dei no ricevuti, tra cui il vincitore di Sanremo che lui scoprì a X Factor: “È un pezzo di cuore per me, gli voglio bene e sono curioso di capire a che punto è. L’invito resta aperto”.

A cura di Andrea Parrella

Morgan torna in televisione, lo farà lunedì 10, martedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile in seconda serata su Rai 2 con StraMorgan, spazio in cui racconterà alcuni dei più grandi cantautori della storia, da Battisti a Bindi, passando per Modugno. Un'operazione, quella di StraMorgan, accompagnata dalle polemiche e il chiacchiericcio delle ultime settimane, soprattutto in relazione alla presunta influenza politica delle forze governative sull'approvazione di questo progetto. "Ringrazio la Rai per la fiducia che non era scontata – ha detto Morgan nella conferenza stampa che si è tenuta a Torino – La colpa è di voi giornalisti proprio per l'immagine che si è costruita di me e ha fatto in modo che non ci fosse questa fiducia, non credo a quello che voi scrivete".

Morgan, che sarà accompagnato in questi viaggi da Pino Strabioli, incalzato dai giornalisti in sala ha parlato dei suoi ospiti, citandone alcuni: "Si sono accesi con loro momenti di vera magia, che hanno sorpreso musicisti e persone presenti in sala. Non so perché quando Dolcenera ha attaccato Emozioni di Battisti pareva fosse nato qualcosa di magico, una bolla incantevole. Tony Hadley che si è misurato con un pezzo di Battiato, lo vedevo che piano piano si avvicinava capendo che sapessi suonare, alla fine mi ha invitato a cantare ai suoi concerti. Vinicio Capossela che è sempre molto riservato e si è buttato in cose di cui non aveva padronanza, perché un personaggio come Capossela è molto discreto, non straborda, non va fuori la sua aria di competenza, ma lì con noi è stato disposto a mettersi in gioco".

Inevitabile un passaggio anche su chi non c'è stato, visto che nei giorni scorsi si è parlato del no di Marco Mengoni e Madame, cosa che Morgan ha confermato: "Madame so perché non è venuta, perché si è incazzata con me quando ho detto che se la tirava, dimostrando evidentemente che avevo ragione". Ed ha aggiunto: "Hanno fatto bene a non venire, forse avrebbero trovato di fronte a sé qualcosa che non sono pronti ad affrontare, ovvero l'autenticità della musica. Io una chance gliel'ho data e l'invito resta aperto. Sono volenteroso di capire Mengoni, che conosco bene perché nasce con il mio imprinting, vorrei capire a che punto siamo, cantare con lui, capire. Io gli voglio bene, è un pezzo del mio cuore". Poi tornando su Madame: "L'ho conosciuta recentemente, mi è piaciuta, ha un pensiero contorto e noir che mi avrebbe fatto piacere comprendere".

Nel finale un passaggio sul Festival di Sanremo e le voci che lo riguardano in relazione a presunte richieste esplicite di essere preso in considerazione per il Festival: "Sono cazzi vostri. Non è vero che io desidero Sanremo, voi ne parlate, non ho chiesto di farlo ma è vero il contrario. Io non ho chiesto a nessuno di fare Sanremo, ma se la Rai me lo proponesse accetterei perché non ho rivali. Io desidero fare StraMorgan, Sanremo è un altro ambito".