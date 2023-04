Morgan: “Il mio sarà uno show sperimentale”, Mara Venier: “Anche Domenica In e sono 30 anni che sta qua” Morgan e Pino Strabioli sono ospiti di Domenica In, nella giornata del 9 aprile, per presentare il programma in seconda serata che li vede protagonisti: “StraMorgan”.

Nella puntata di Domenica In del 9 aprile, sono arrivati in trasmissione Morgan e Pino Strabioli, per parlare di "StraMorgan", il programma che andrà in onda in seconda serata a partire da lunedì, per quattro serate consecutive. Raccontando a Mara Venier come sarà strutturato lo show, poi, il cantante ha sottolineato come si tratti di una sperimentazione da parte della Rai e la conduttrice ha ironizzato anche sulla sua trasmissione.

Il ritorno di Morgan in tv

Saranno le serate dell'11-12-13 e 14 aprile quelle che vedranno lo show in seconda serata di Marco Castoldi, accompagnato da Pino Strabioli, in cui il musicista dedicherà un racconto accurato ad alcuni grandi nomi della musica italiana, da Battisti a Bindi a Modugno e spiegando come sarà gestita la messa in onda aggiunge: "Andrà in onda per quattro sere di seguito, ha detto la Rai che è un programma sperimentale, mah diglielo tu a Coletta, Mara" e la conduttrice di contro ha risposto incoraggiandolo: "Eh anche Domenica In doveva essere un programma sperimentale, sono trent'anni e stiamo ancora qua, quindi non ti preoccupare".

Morgan e le considerazioni su canone Rai

Continuando a parlare di "StraMorgan" che determina il ritorno del musicista in tv, Mara Venier aggiunge: "Non avere mai il problema degli ascolti eh, in seconda serata" e Morgan con un fare piuttosto schietto risponde: "Beh dicono tutti che non ce l'hanno, ma alla fine ce l'hanno l'incubo degli ascolti". L'artista, poi, chiede alla conduttrice di aggiungere un ulteriore considerazione:

La Rai è servizio pubblico, non dovrebbe avere il problema degli ascolti, perché c'è il canone, la gente lo paga, quindi la pubblicità nemmeno dovrebbe esserci. Non bisogna fare la pubblicità come metro di paragone, perché il canone è l'introito della Rai.

Mara Venier, quindi, sottolinea l'importanza del canone Rai: "Il canone c'è, lo abbiamo ed è giusto che lo paghiamo tutti, perché la Rai spende un sacco di soldi, per fare bei programmi"