Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria: “Tra noi c’era intesa mentale, ho provato emozioni con lui”

Alberto De Pisis dopo l'avventura al Grande Fratello VIP ha rilasciato un'intervista a Casa Chi. L'ex Vippone la cui avventura nel reality si è conclusa nel corso della finale ha raccontato delle prime emozioni vissute una volta fuori dalla Casa di Cinecittà. "Quando ho chiuso la valigia ho racchiuso tutte le emozioni e le ho volute trasportare fuori. Ho voluto assaporare la libertà, non mi manca ora il GF, almeno per ora", le sue parole a Casa Chi. "La prima persona che ho chiamato una volta fuori è stato Carlo, amico e psicoterapeuta. Ho fatto l'alba con lui" ha continuato prima di parlare del suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

La confessione su Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis ha raccontato del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Ha spiegato di provare un profondo bene per il suo ex inquilino e di aver provato emozioni per i loro scambi di attenzioni: "Quando si parla di sentimenti toglierei il sostantivo strategia, di base non sono così, dò per scontato che anche gli altri non siano strateghi. All'inizio del percorso c'è stata una scoperta, parlavamo tutta la notte. Il nostro legame non ha mai avuto un fine carnale, non era rivolto a un interesse fisico, estetico, un'attrazione. Era tutto mentale. Capita molto di rado di conoscere una persona con cui scambiare gesti affettuosi, anche solo una carezza. Questi gesti hanno sommosso in me tante emozioni. Questo è innegabile". Sul cambio di direzione del loro rapporto, dopo l'inizio della storia tra l'ex volto di Forum e Antonella Fiordelisi: "Poi il percorso di questa cosa ha preso un’altra direzione ed è chiaro a tutti. Il nostro rapporto comunque rimane. Anche ieri quando ci siamo visti è stato bello, guardarsi negli occhi. È un bene incondizionato".

Le parole sulla vittoria di Nikita Pelizon

L'ex Vippone ha poi commentato la vittoria di Nikita Pelizon: "Ho sempre pensato che vincesse Nikita. In un'edizione così complicata i suoi messaggi positivi possono avere aperto la mente a tanti telespettatori. Siamo entrambi di origine fruliana, abbiamo varcato quella porta rossa insieme. Il suo accento? Io non vivo in friuli da tanti anni, l'accento non ce l'ho. Ma lei è di Trieste, lì l'accento è diverso rispetto a dove vivevo io. Non parliamo in maniera simile". Alla domanda "Cosa sceglieresti, l'amore o il successo?", ha replicato:

Non mi piace il termine diventare famoso. Passerei tutte le mie giornate a godere del mio successo per poi trascorrere grandi serate con l'amore della mia vita. Seriamente? Io sento di avere avuto una così grande lacuna in amore che darei la priorità all'amore.

Sulle liti con Oriana Marzoli, sua amica nella casa del GF VIP: "Con lei c'è stato un colpo di fulmine. Quando l'ho vista pensai "già mi sta simpatica". Stavo bene con lei, la convivenza forzata a volte ti rende nervoso. Quando lei è nervosa è una che batte i piedi, l'ho conosciuta".