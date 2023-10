Valerio e Rebecca Staffelli: il babbo orgoglioso per la figlia al Grande Fratello Le fotocamere di “Chi” hanno sorpreso Valerio Staffelli alla stazione Roma Termini in compagnia di una giovanissima donna, sui 25 anni. Baci e abbracci ma è la figlia Rebecca.

Le fotocamere di "Chi" hanno sorpreso Valerio Staffelli alla stazione Roma Termini in compagnia di una giovanissima donna, sui 25 anni, coperta da cappellino e occhiali scuri. Si abbracciano, si baciano, lui le cinge i fianchi: nessun gossip all'orizzonte perché l'inviato di Striscia la Notizia è in compagnia dell'amata figlia, Rebecca. Astro nascente della tv, Rebecca Staffelli si sta ben comportando in questa edizione del Grande Fratello affiancando il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Cesara Buonamici.

"Sono sempre la cocca di papà"

Nel servizio di Chi firmato da Francesco Giorgianni, in edicola da mercoledì 4 ottobre, si parla appunto di questo grande legame: "Sono sempre la cocca di papà", si legge nel servizio. Rebecca Staffelli, inviata social del Grande Fratello, ha solo 25 anni ma si sta comportando come un pezzo da novanta in studio, come una veterana vera e propria. D'altronde, accanto a suo padre deve aver appreso i trucchi del mestiere e della presenza scenica.

La nuova stagione di Valerio Staffelli

Anche la nuova stagione di Valerio Staffelli a Striscia la Notizia è cominciata col botto. L'inviato responsabile della consegna del Tapiro d'Oro quest'anno si è già lanciato per attapirarsi i vip di questa prima parte di stagione, tra cui Aurelio De Laurentiis. Con il presidentissimo del Napoli, però, come dimostra il servizio sul sito ufficiale di Striscia non è andata molto bene. Spintoni e caos in stazione all'inviato mentre Aurelio svicola via pur di non rispondere alle domande dell'inviato, nella giornata in cui si è appreso delle accuse di falso in bilancio per il contratto di Victor Osimhen, il giocatore più in vista (e probabilmente in rotta col presidente) del Napoli e della Serie A. Per Aurelio De Laurentiis sarebbe stato il terzo Tapiro d'oro della sua carriera, ma pare che questa volta abbia preferito evitare di aggiungerne un altro alla sua collezione.