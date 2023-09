Rebecca Staffelli: “Mai sfruttato il mio cognome, ho avuto la fortuna di imparare il lavoro di papà” Rebecca Staffelli, inviata social del nuovo GF, è la figlia dell’inviato di Striscia la notizia e Matilde Zarconi. “Da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ho imparato come si realizza un format”, racconta. “Ma la mia occasione è arrivata dopo anni di sacrifici”.

A cura di Giulia Turco

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Rebecca Staffelli approda al suo primo Grande Fratello. Lo fa prendendo il posto di Giulia Salemi come inviata social in studio, con il compito di riportare il sentimento del pubblico sui concorrenti. “Riuscire ad arrivare fin qui era un sogno che avevo fin da bambina, realizzarlo è stata una delle emozioni più belle della mia vita”, racconta a Chi.

È la figlia di Valerio Staffelli ma non teme il pregiudizio

Rebecca Staffelli è la figlia dell’inviato di Striscia la notizia e Matilde Zarconi. Ha 25 anni e dal 2021 collabora ai microfoni di Radio 105. “Non ho mai sfruttato il mio cognome, sono arrivata in squadra piano piano”, assicura. “Da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetta, come si realizza un format”, racconta. “Ho avuto questo privilegio di poter vedere come si fa il lavoro di papà, come capita al figlio dell’avvocato o del dentista”. Rebecca chiede dunque di essere giudicata per il suo operato e non dal suo cognome. “Il mio gettone d’oro l’ho avuto dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro”, aggiunge. “Non sono laureata, ma dopo il diploma mi sono voluta mettere subito in gioco e da autodidatta ho studiato quello che poteva essermi utile”.

Rebecca Staffelli, il padre Valerio e la madre Matide Zarconi (fonte Instagram).

La storia d’amore con Alessandro Basile

Rebecca è fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attualmente suo agente. Il suo passato televisivo tuttavia non la preoccupa affatto: “I pregiudizi non contano”, chiarisce anche in questo caso. “Alessandro mi ha accompagnata in tutto e per tutto, vincere insieme è una soddisfazione doppia”. Un aneddoto divertente riguarda la consegna del Tapiro d’oro da parte del padre Valerio Staffelli quando hanno deciso di intraprendere la loro storia d’amore. “È stato un regalo di buon augurio per la nostra relazione. Ci è stata fatta una consegna in modo molto simpatico e dolce, un modo per dire ‘Ragazzi, mi raccomando, iniziate a costruirei il futuro’”.