“The Death of You and Me”: è finita tra Noel Gallagher e Sara MacDonald dopo 22 anni insieme Noel Gallagher e Sara MacDonald stanno divorziando dopo 22 anni insieme. I fan adesso sperano in un ritorno degli Oasis: “La moglie di Noel è stata una delle cause dello scioglimento”.

Noel Gallagher e Sara MacDonald stanno divorziando dopo 22 anni insieme. Il cantante di "The Death of You and Me" e "Wonderwall", fondatore degli Oasis, sarebbe andato via dalla casa che condivideva con sua moglie e i loro due figli nell'Hampshire per trasferirsi in un appartamento nella zona nord di Londra. Lo ha annunciato il Daily Mirror che cita fonti vicine alla coppia: "La priorità di Noel e Sara, in questo momento, è continuare ad accudire i figli".

La storia d'amore tra Noel Gallagher e Sara MacDonald

Noel Gallagher ha conosciuto Sara MacDonald nel 2000, poco dopo aver divorziato dalla prima moglie, Meg Mathews, da cui è nata la prima figlia Anais. Il cantautore ufficializzerà il fidanzamento con Sara MacDonald nel 2002 e si sposerà con lei in seconde nozze nel 2011. A officiare le nozze fu Russell Brand. Nel 2007 nasce il primo figlio Donovan Rory MacDonald Gallagher; nel 2010 nasce Sonny Patrick MacDonald Gallagher, secondo figlio della coppia. Noel Gallagher aveva dedicato a Sara MacDonald la canzone "Waiting for the rapture", inclusa dell'ultimo disco degli Oasis prima dello scioglimento della band, "Dig Out Your Soul".

I fan sperano: "Noel riforma gli Oasis e fai pace con Liam"

Il Mirror spiega che un portavoce della coppia ha chiesto ai media di "rispettare la loro privacy e quella della loro famiglia in questo momento difficile". In questo momento, però, i fan più estremisti e radicali, quelli che non hanno mai digerito lo scioglimento degli Oasis, sarebbero felici di aver appreso la notizia della fine del matrimonio tra Noel Gallagher e Sara MacDonald. Come rumors vogliono, infatti, proprio i cattivi rapporti tra Sara e suo cognato, Liam Gallagher, avrebbero accentuato gli eterni dissidi tra i due fratelli. Nessuna reazione, intanto, da parte di Liam Gallagher che solitamente non perde occasione di gettare sale nelle ferite di suo fratello a mezzo Twitter. Per ora, tutto tace.