And Just Like That 2: Carrie e Aidan insieme dopo la morte di Mr Big: “Era l’uomo che doveva sposare” And Just like that, sì è proprio così, Carrie e Aidan sono di nuovo insieme. L’account Instagram ufficiale della nota serie ha condiviso diverse foto di Sarah Jessica Parker e John Corbett che si tengono per mano durante le riprese. I fan più accaniti restano convinti che Aidan, e non Mr Big, fosse l’uomo che Carrie avrebbe dovuto sposare.

A cura di Redazione Spettacolo

And Just like that, sì è proprio così, Carrie e Aidan sono di nuovo insieme. L'account Instagram ufficiale della nota serie ha condiviso diverse foto di Sarah Jessica Parker e John Corbett che si tengono per mano mentre camminano per strada a New York durante le riprese. Il post che ha scatenato i fan recita: "Shh. Non dirlo a nessuno", "Shhhh. X, SJ", ha risposto la Parker nella sezione dei commenti.

Le foto arrivano meno di quattro mesi da quando Sarah Jessica Parker (57 anni) confermò che John Corbett (61 anni) avrebbe ripreso il suo ruolo di falegname nella seconda stagione del revival HBO Max di Sex and the City. "Potrebbe essere, potrebbe essere", aveva dichiarato la Parker a Entertainment Tonight a settembre quando gli è stato chiesto se Corbett avrebbe interpretato ancora una volta il ruolo dell'ex di Carrie Bradshaw: "Beh, sai, non posso più essere criptico al riguardo", aveva aggiunto.

People riporta che Corbett "sarà presente in più episodi e avrà un ruolo sostanziale", anche se non si sa ancora se Carrie e Aidan potranno beneficiare di un'altra possibilità per innamorarsi. Il suo ingresso nel cast di And Just Like That 2 arriva dopo le sue dichiarazioni sul fatto che non avrebbe partecipato al progetto. Il produttore esecutivo Michael Patrick King e gli sceneggiatori Elisa Zuritsky e Julie Rottenberg hanno anche rivelato di non aver mai pianificato che Aidan facesse parte della prima stagione.

"Questa prima stagione è stata molto impegnativa", ha aggiunto King, "Volevamo farla superare e portare Carrie di nuovo alla luce, l'ultimo episodio si chiama appunto ‘Seeing the Light', volevamo tirarla fuori. Il ritorno di Aidan è un passaggio importante che non avevamo mai voluto fino a questo momento". Forse hanno accolto le insistenze di Corbett o i creatori dello show hanno voluto ascoltare i fan desiderosi di un ritorno di Aidan. La prima stagione ha visto Carrie piangere la morte dell'amore della sua vita Mr. Big (Chris Noth) dopo un attacco di cuore su un attrezzo ginnico. Per molti, Aidan è ancora l'uomo che Carrie avrebbe dovuto sposare.