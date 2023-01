The Last of Us è un successo, solo The House of the Dragon ha fatto meglio negli ultimi 13 anni La serie tratta dall’omonimo videogioco ha debuttato il 16 gennaio e negli Stati Uniti è diventata la seconda serie HBO più vista degli ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

È stata trasmessa per la prima volta il 16 gennaio "The Last of Us", l'attesissima serie HBO ispirata all'omonimo videogioco che ha spopolato negli scorai anni. Si tratta della seconda serie HBO più vista al suo debutto negli ultimi 13 anni, seconda solo a The House of The Dragon, uscita nei mesi scorsi. A fornire questi dati è Variety, che racconta l'esordio di The Last Of Us (trasmessa in Italia da Sky) dal punto di vista dei numeri americani.

Tra le serie HBO più viste degli ultimi anni

Stando ai dati Nielsen degli ascolti televisivi in America, il primo episodio della serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha totalizzato 4.7 milioni di spettatori tra visione lineare e streaming sulla piattaforma HBO Max. Numeri che rendono appunto The Last of Us uno dei successi maggiori, certamente nell'ambito dell'ultima decade che non è stata avara di grandi titoli, visto che HBO ha lanciato sul mercato True Detective, Broakwold Empire e Euphoria, serie di enorme successo di pubblico e pluripremiate. Sarà curioso capire più nel dettaglio il risultato italiano, dove l'episodio di apertura è andato in onda in contemporanea con gli Stati Uniti.

La trama di The Last of Us

La storia di The Last Of Us si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

La serie è scritta da Craig Mazin e dallo stesso autore del videogioco Neil Druckmann, entrambi produttori esecutivi del progetto. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.