Teresa Cilia: “Ho sconfitto la malattia, ma vivo ancora nella paura. Mi scuso con coloro che ho ferito” Teresa Cilia ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo doloroso passato, segnato dalla malattia e dalla scomparsa di alcuni membri della sua famiglia.

A cura di Daniela Seclì

Teresa Cilia, dopo un lungo silenzio, è tornata sui social e in una serie di Instagram Stories ha ringraziato i suoi follower per il sostegno che le hanno sempre dato, sin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne. Poi, ha fatto una lunga riflessione sul dolore vissuto e sugli errori fatti:

In questi giorni ho letto un po' dei vostri messaggi, alcuni mi lasciano a bocca aperta, altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio! Guardate attraverso i miei occhi e notate la purezza che c'è in me…beh oggi voglio essere sincera con voi. Molte di voi sono davvero un sostegno per me, ci siete sempre!

Il dolore della malattia e il coraggio di affrontarla

Teresa Cilia ha un passato doloroso, segnato dalla lotta contro il cancro e dalla perdita prematura di alcuni membri della sua famiglia: "Sì, è vero ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta ma soprattutto ho combattuto per la mia salute". E ha continuato, rimarcando quanto l'abbia tormentata l'idea che suo padre abbia provato la sua stessa sofferenza:

Quando mi sono ammalata avevo solo 24 anni, ero poco più che una ragazzina. Una ragazzina che non si aspettava tutto questo, ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paura era passata prima dal padre…lo stesso dolore con la differenza che io non c'ero per lui perché ero troppo piccola e lui non c'era per me perché era già andato via…una cosa voglio spiegarvi. Sapete cosa mi ha salvato?! La fede! Sì, perché mi sono rassegnata, ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Sì, ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me!

Gli errori fatti nella sua vita

Infine, Teresa Cilia ha spiegato che lei non è solo una donna che ha sofferto, ma nel corso della sua vita ha anche fatto degli errori: "Errori di cui mi pento, errori che ti fanno crescere ma che non voglio più fare! Quindi adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, ma poi puff! Sbaglio di nuovo! Ecco, non sono perfetta e forse alcune situazioni le ho meritate". E ha concluso: